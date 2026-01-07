Video: Donald Trump se burló de Emmanuel Macron y los atletas trans con una llamativa imitación

En medio de su discurso, el presidente de Estados Unidos hizo referencia a Imane Khelif, centro de críticas durante su participación en los JJOO de 2024 y a quien señaló como un “joven que hizo la transición, que es un muy buen boxeador, pero quería ser mujer”.

Durante un acto por el aniversario del asalto al Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de las personas transgénero, al denunciar la participación de “hombres en deportes femeninos”, una política que atribuyó a los demócratas y describió como “denigrante para las mujeres”. Además, lanzó ironías contra su par de Francia, Emmanuel Macron.

En el marco de su presentación con legisladores republicanos en el Kennedy Center, Trump reiteró su idea de que atletas trans estarían batiendo récords y dominando competiciones, en un discurso cargado de burla y agravios. El video de su presentación se viralizó de manera inmediata en redes sociales, despertando todo tipo de opiniones.

Durante su discurso, el presidente estadounidense mezcló anécdotas personales y estereotipos. “Todo el mundo quiere que baile”, bromeó, mientras recordaba que a su esposa, Melania Trump, no le gusta que lo haga porque “no es muy presidencial”.

Además, hizo alusión al “joven que hizo la transición, que es un muy buen boxeador, pero quería ser mujer”, en referencia a Imane Khelif. “Ya sabes, cada quien lo suyo, porque quiero ser muy liberal cuando se trata de estos temas. Estoy tratando de conseguir votos y no es fácil”, añadió.

“Él hizo la transición, y la chica era una campeona de boxeo de Italia, ¿recuerdas? Ella salió en el primer asalto. No cayó, pero hizo todo lo demás, y dijo: ‘Nunca me habían golpeado así antes. No quiero salir’”, prosiguió, recordando la pelea entre Khelif y Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Trump también tuvo lugar para las mujeres que participan en competiciones como la halterofilia, la cual considera como una disciplina solamente masculina.

En esa línea, “imitó” la manera en la que las mujeres cargan con el peso: “En el levantamiento de pesas la chica se levanta y deja caer la cosa, se va del escenario llorando, su madre llorando, su padre llorando”, comentó para luego hacer gestos con los brazos y la cara.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Trump se burló de Emmanuel Macron

Durante su discurso en el Kennedy Center, Trump recordó un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que, según su relato, el jefe del Elíseo lo habría llamado “Donaldddd”, haciendo énfasis en la última letra de su nombre.

“Tuve que corregirlo. Quien me respeta me llama señor presidente”, afirmó el líder republicano, quien contó que en esa charla logró convencer a Macron de aumentar los precios de los medicamentos.

“Me dijo: ‘Donald, tenemos un acuerdo. Quiero aumentar los precios de los medicamentos recetados un 200% o algo así. Cualquier cosa que quieras, Donald, pero por favor no se lo digas a la gente, te lo suplico”, relató.