El conflicto en Medio Oriente tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las respuesta de las fuerzas persas pusieron en vilo al mundo entero.

El fútbol no quedó al margen y, a menos de un mes de la realización de la Finalissima en Qatar, el país asiático suspendió todas las actividades deportivas pero mantiene sus intenciones de ser sede del encuentro entre la Selección argentina y España.

Sin embargo, desde ambos federaciones presionan para mudar el evento y la Conmebol y la UEFA ya analizan opciones para el duelo de dos de los grandes candidatos para el Mundial 2026.

Alternativas al Lusail de Qatar

Las opciones que aparecen como alternativa son estadios de Estados Unidos y a Europa. En primer lugar y la sede con la que ambas selecciones estarían de acuerdo es el Hard Rock Stadium de Miami.

Sin embargo, el Miami Open, que se realiza en dicho estadio, complicaría las intenciones ya que se juega del 15 al 29 de marzo, superponiéndose al evento programado para el 27 de marzo.

En caso de continuar en el norte de América, aparece el MetLife Stadium de Nueva Jersey, otro de los estadios que se prepara para la Copa del Mundo.

En caso de jugarse en el Viejo Continente, aparecen las opciones del Olímpico de Roma y el Santiago Bernabéu de Madrid.

El antecedente de un conjunto que disputa la final haga de local también involucra a la Argentina: en el año 1993, la selección del Coco Basile venció por penales a Dinamarca por la Copa Artemio Franchi y el encuentro se disputó en el José María Minella de Mar del Plata.

En tanto, más atrás en la lista, aparece el estadio Wembley, en el que Argentina se impuso ante Italia por 3 a 0 en la primera edición del evento entre campeones.

Sin embargo, ante los dos amistosos que disputará la Selección inglesa en dicha ventana FIFA, sus chances se reducen.

