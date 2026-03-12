Finalissima Foto: redes

La que promete ser una de las noches más esperadas del fútbol mundial podría tener finalmente como escenario el renovado Santiago Bernabéu. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso oficialmente que el clásico estadio madrileño reciba la Finalissima entre España y Argentina, un duelo que enfrenta a los campeones de Europa y América y cuya sede quedó en suspenso tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio.

La fecha del encuentro, programado para el 27 de marzo, se mantiene firme pese al cambio de planes obligado por la guerra. Qatar, sede original prevista, suspendió todas sus competiciones después de los recientes bombardeos en la región, dejando al partido sin hogar y obligando a buscar alternativas de manera urgente. Desde el 1 de marzo, el país asiático paralizó su agenda deportiva por motivos de seguridad, un golpe directo al acuerdo original firmado para este evento.

¿Dónde se jugará la Finalissima? Foto: UEFA

Madrid toma la delantera: por qué el Bernabéu es la opción más sólida

La propuesta española no solo llegó primero, sino que tomó fuerza rápidamente entre las organizaciones involucradas. De acuerdo con medios especializados, el Bernabéu encabeza la lista de posibles ciudades anfitrionas al ofrecer capacidad superior a 80.000 espectadores, una infraestructura de nivel mundial y un acceso inmediato para jugadores que ya se encuentran en Europa con sus clubes.

En términos de probabilidad, fuentes cercanas a las negociaciones sitúan al estadio del Real Madrid con aproximadamente un 40% de chances de ser elegido, muy por encima de otras plazas como Miami (35%) o alternativas europeas que se mantienen en estudio.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su parte, no descarta la idea, aunque todavía se espera un visto bueno definitivo tanto de Qatar como de UEFA para concretar el anuncio.

El conflicto en Oriente Medio desarmó todos los planes

El choque entre los campeones estaba originalmente pactado para celebrarse en el Estadio Lusail, el mismo donde Argentina levantó la Copa del Mundo en 2022. Sin embargo, la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel obligó a la federación qatarí a suspender todos los eventos deportivos, creando una reacción en cadena que afectó directamente a la Finalissima.

UEFA y CONMEBOL llevan días negociando la rescisión o reconfiguración del contrato firmado con Qatar, que ya había abonado derechos de organización dentro del marco del Qatar Football Festival. Mientras tanto, se evaluaron diversas alternativas, pero Estados Unidos quedó fuera por su implicación en la crisis, y Marruecos perdió impulso por tensiones geopolíticas adicionales.

¿Qué otras ciudades estaban en carrera?

Aunque el Bernabéu parece ser la opción más fuerte, las negociaciones contemplaron otras sedes:

Londres , que ya albergó la edición de 2022 en Wembley, surgió como alternativa seria, aunque su estadio principal no estaría disponible por otro compromiso internacional. Otros recintos londinenses podrían haber sido opción.

Miami y Nueva York quedaron descartadas rápidamente por razones geopolíticas y logísticas.

Marruecos llegó a sonar, pero no avanzó en las negociaciones finales.

Pese a este abanico de opciones, Madrid siempre llevó la delantera por infraestructura, centralidad y disponibilidad inmediata.

Expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Fotos: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Ana Escolar

Un partido clave antes del Mundial 2026

Para España y Argentina, este choque es mucho más que un espectáculo: representa una prueba de altísimo nivel en la recta final antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente consideran este cruce fundamental para ajustar detalles tácticos antes del torneo más importante del calendario.

Sin embargo, la incertidumbre por la sede mantiene en vilo las agendas de ambos seleccionados. Si no se cierra un acuerdo en los próximos días, las federaciones deberán reorganizar amistosos y logística, algo que intentan evitar a toda costa.