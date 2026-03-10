El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

La Finalissima se encuentra en el ojo de la tormenta desde que se desató el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel. Los permanentes bombardeos en Medio Oriente provocaron que Qatar, país que iba a alojar el enfrentamiento, decidiera suspender la totalidad de las actividades deportivas. Desde entonces, el escenario para uno de los partidos más esperados de los últimos años sigue pendiente, y La Roja le puso plazo a la definición.

Según Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la definición sobre la realización de la Finalissima será comunicada “en 48 horas”. El partido estaba pautado para el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha.

“Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos viene encima; para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo les vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva”, aseguró Louzán.

Selección de España. Foto: EFE

El apuro no solo corre por el partido contra Argentina. Tres días después del duelo, el conjunto europeo tiene planeado medirse ante Egipto en el mismo escenario.

Acerca del trabajo cooperativo entre la UEFA, la Conmebol y la FIFA, explicó que “Estamos trabajando desde el anterior sábado, cuando comenzó esta situación, monitoreando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación”.

También aprovechó para referirse a la situación geopolítica que afecta el deporte: “Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países; tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudita y demás. Están sufriendo las 24 horas del día”.

En Catar se anunció la vuelta de los partidos de la Liga de las Estrellas, el torneo local, y publicó un cronograma para la reanudación de la actividad.

Lionel Messi y Lamine Yamal. Fotos: NA/Reuters/Annegret Hilse

Los jugadores volverán a las canchas el jueves 12 de marzo, once días después de que la Federación Qatarí decidiera suspender todas las actividades debido a la inestabilidad en la región.

Este regreso de la actividad podría abrir un nuevo panorama en el marco de las conversaciones por la realización de la Finalissima entre Argentina y España.

¿Dónde se jugará la Finalissima? Foto: UEFA

Desde la organización europea, no barajan la posibilidad de trasladar el partido a una sede alternativa. Según indican en UEFA, se mantiene un diálogo constante con los organizadores y destacaron el “enorme esfuerzo” que están realizando para que el partido pueda jugarse.

La Finalissima: quiénes la juegan y cómo le fue a Argentina

La Finalissima prevé enfrentar al campeón de la Copa América 2024 y al de la Eurocopa de ese mismo año. En la edición de 2022, Argentina le ganó 3-0 a Italia en Wembley y se quedó con el título.

Aquella tarde, la selección formó con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María. Luego ingresaron Exequiel Palacios, Germán Pezzella, Julián Álvarez, Dybala y Nicolás González.

Sin embargo, será imposible para Scaloni repetir los apellidos de aquella epopeya: Di María está retirado de la albiceleste y algunas jóvenes promesas, como Nico Paz y Máximo Perrone, actuales jugadores del Como, piden pista para demostrar su nivel y meterse entre los convocados al Mundial.

El partido será una prueba de fuego final para el cuerpo técnico, que verá en el encuentro contra España la última oportunidad frente a un rival de nivel para probar esquemas tácticos y nuevas variantes de cara a la Copa del Mundo 2026.