Liga Profesional de Fútbol. Foto: ligaprofesional.ar

Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su director técnico, luego de la derrota ante Belgrano por la décima fecha del Torneo Apertura.

“Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, comenzó el comunicado del equipo cordobés, que tuvo un muy flojo arranque en este Torneo Apertura, donde solo sumó tres puntos en nueve partidos.

De todas maneras, destacaron que “las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”.

Además, subrayaron que “su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”.

La larga lista de técnicos que dejaron su cargo

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que perdió a su director técnico desde que inició el Torneo Apertura.

El primero de ellos fue Instituto, luego de la prematura salida de Daniel Oldrá cuando iban solo dos fechas.

Eduardo Domínguez. Foto: NA.

Luego fue el turno de Eduardo Domínguez, de Estudiantes de La Plata, que aceptó una oferta irrechazable por parte del Atlético Mineiro.

La última ola de renuncias se dio a finales de febrero, con una intensa seguidilla.

La dupla técnica Sergio Gómez-Favio Orsi. Foto: newellsoldboys.com.ar

Primero fue el turno de la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que tuvieron en flojísimo arranque de temporada en Newell´s, luego se dio la renuncia de Marcelo Gallardo de River y por último fue el turno de Hugo Colace, de Atlético Tucumán.