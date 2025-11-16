Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn jugarán la final del reducido: cuándo y dónde se decidirá el segundo ascenso

Un conjunto del interior del país ascenderá a la Liga Profesional. Los detalles de una serie que mantendrá a miles de hinchas en vilo.

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn, por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Foto: X @AlicioDagatti/@ClubMadryn

Luego de que Estudiantes de Río Cuarto se impusiera en la serie que lo enfrentaba a Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Madryn hiciera lo propio frente a Morón, ambos conjuntos se verán las caras en la final del reducido de la Primera Nacional con el objetivo de ascender a la Liga Profesional.

Lo extraño fue que los dos equipos pasaron a la final del mismo modo: ambos perdieron su partido como local en la ida por la mínima (1-0) y en su cancha ganaron por el mismo resultado. Tanto Madryn como Estudiantes pasaron por ventaja deportiva.

Deportivo Madryn se impuso ante Morón. Foto: X @ClubMadryn

Es fundamental destacar el cambio en el reglamento para la última instancia: la final se disputará sin ventaja deportiva. A diferencia de las instancias previas, donde el mejor posicionado avanzaba con un empate global, en esta final de 180 minutos, si persiste la igualdad, se procederá a un tiempo extra y, de ser necesario, a la definición por penales.

La final por el segundo ascenso a la Primera División se jugará a doble partido, y el segundo será en el estadio de Deportivo Madryn por haber finalizado mejor posicionado en la tabla general de la temporada.

Así, la ida de la Final del Reducido se jugará el fin de semana del 23 de noviembre y la vuelta será una semana después, el finde del domingo 30.

Se define el próximo ascenso a Primera

A pesar de que ninguno de los dos equipos tiene una rica historia en el fútbol grande de Argentina, ciudades enteras están en vilo por la posibilidad de conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Si logra la victoria, Deportivo Madryn alcanzará la Liga Profesional por primera vez en su historia, escribiendo una página dorada para el fútbol del sur argentino.

Respecto a Estudiantes de Río Cuarto, el club fue fundado en 1912 y vivió su mejor momento histórico a mediados de la década de 1980, cuando llegó a disputar los Nacionales de 1983, 1984 y 1985.