Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

En medio de su irregularidad futbolística, Boca Juniors suma una muy mala noticia: después de no poder terminar el partido en el 1-1 ante Unión, Santiago Ascacibar sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

La salida de Ascacíbar en Santa Fe a los 6 minutos del segundo fue por una molestia en esa zona. “Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña”, había explicado Claudio Úbeda en conferencia de prensa. El “Ruso” salió con gestos de enojo, anticipando la lesión. En su lugar ingresó Ánder Herrera, quien podría ser su reemplazante el próximo sábado ante Instituto en La Bombonera.

Este significa un golpe duro para el conjunto de Úbeda, ya que el ex Estudiantes es el eslabón que conecta al tándem Leandro Paredes-Milton Delgado con Tomás Aranda y los delanteros. Además, su dinámica y su capacidad de pisar el área rival son cualidades que casi no se repiten en el plantel.

Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Cuántos partidos se pierde Ascacibar en Boca

En este contexto, el “Sifón” estará pendiente a su evolución en las próximas tres semanas, tiempo inicial para su recuperación.

La “buena noticia” para Boca es que en el medio habrá fecha FIFA, que frenará el fútbol argentino, por lo que la cantidad de encuentros que se perderá no será tan alta y podría llegar al Superclásico, programado para el tercer fin de semana de abril.

En esa línea, Ascacibar solo se perdería el partido ante Instituto y deberá ser evaluado para el encuentro ante Talleres en Córdoba (a disputarse el 11/4)

Desde su arribo al “Xeneize”, el “Ruso” jugó todos los partidos del Torneo Apertura como titular y solo salió reemplazado en el empate ante Gimnasia de Mendoza, a los 30 del segundo tiempo.

La lesión le llega en el momento más inoportuno, ya que estaba en su mejor momento como parte del mediocampo y con una racha de dos goles consecutivos.

Los números de Ascacibar en Boca