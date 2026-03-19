Gol 900 en la carrera de Lionel Messi. Foto: @InterMiamiCF

Lionel Messi agigantó su figura en el fútbol al alcanzar un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como jugador profesional.

El capitán argentino marcó el 1 a 0 parcial del Inter Miami ante el Nashville por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Gol 900 en la carrera de Lionel Messi. Video: NA.

El tanto histórico llegó al minuto 7 del primer tiempo tras recibir en el área un pase desde la izquierda de Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate sorprendiera al arquero.

El recorrido hasta llegar a los 900 goles

De sus 900 goles oficiales, el zurdo convirtió 115 con la Selección argentina, habiendo marcado 13 de ellos en Copas del Mundo.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: NA / Claudio Fanchi

El primer gol de su carrera fue picando la pelota por encima del arquero rival, el primero de mayo de 2005 en un triunfo ante el Albacete, jugando para el Barcelona y a sus 17 años.

Con la camiseta del Barcelona marcó un total de 672 goles en 778 partidos, entre los que se pueden destacar un tanto de cabeza ante el Manchester United para sentenciar la Champions League 2009, otro gol ante el United en la final de la Champions de 2011 y dos goles contra equipos argentinos en la última instancia de los Mundiales de Clubes: de pecho ante Estudiantes en el último minuto, en 2009, y de volea ante River, en 2015.

Lionel Messi enfrentó a River Plate en el Mundial de Clubes 2015. Foto: NA.

Habiendo conseguido el increíble récord de 91 goles en un año calendario en 2012, el argentino ganó seis Botas de Oro al máximo goleador de las principales ligas de Europa entre 2010 y 2019, ocho trofeos Pichichi al máximo goleador del fútbol español, entre 2010 y 2021 y fue el máximo goleador de la Champions League en seis oportunidades, ocupando el segundo lugar en el listado histórico de la competencia, con 129 tantos.

A mediados de 2021 continuó su carrera en el Paris Saint-Germain, donde disputó dos temporadas, en las que convirtió 32 goles, para llegar en 2023 al Inter Miami, donde ya lleva convertidos 81 tantos.

Lionel Messi, primer gol en el PSG. Twitter PSG.

De sus 13 tantos a nivel mundialista, siete llegaron en la última edición. En Qatar 2022, Messi convirtió ante Arabia Saudita y México, en la fase de grupos, frente a Australia en octavos, a Países Bajos en cuartos y a Croacia en semifinales, para sentenciar el tercer Mundial conseguido por la Selección con un doblete en la final frente a Francia.

El gol número 900 tardó casi 21 años en llegar, desde su debut en Primera, y se dio vistiendo la camiseta del Inter Miami, club en el que brilla la Pulga en el cierre de su inmejorable carrera.