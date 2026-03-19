Copa Libertadores y Sudamericana Foto: Conmbebol

El fútbol sudamericano se prepara para uno de los momentos más esperados del año: el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, un evento que definirá el destino de 64 equipos y que ya genera expectativa por la enorme cantidad de novedades y ausencias históricas. Este jueves 19 de marzo, desde las 20:00 en Luque, Paraguay, Conmebol llevará a cabo la ceremonia que marcará el inicio del camino hacia la “gloria eterna”.

En un año atravesado por el calendario del Mundial 2026, ambas competencias tendrán un formato exigente, cruces de alto riesgo y grupos que prometen ser de los más competitivos de los últimos tiempos.

Boca vuelve a la Libertdores tras dos años Foto: Gentileza La Nación

Un sorteo con ausencias históricas

La edición 2026 será especialmente llamativa por la ausencia de gigantes que, por costumbre, suelen ser protagonistas del torneo. River Plate, Racing, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Santos, Olimpia y Millonarios quedaron fuera de la Libertadores, algo prácticamente inédito en la última década.

Sin embargo, muchos de ellos sí estarán en la Sudamericana, potenciando un torneo que año a año gana relevancia.

Copa Libertadores 2026: Cómo llegan los clasificados y cómo se arman los bombos

Con los cuatro cupos finales definidos la semana pasada, la nómina de 32 equipos está completa. Entre los últimos en meterse en fase de grupos aparecen:

Deportes Tolima , que revirtió su serie ante O’Higgins.

Sporting Cristal , que avanzó por penales ante Carabobo.

Barcelona SC , que dio el golpe eliminando a Botafogo en Brasil.

Independiente Medellín, que superó a Juventud de Las Piedras.

Bombos de la Libertadores 2026

La distribución sigue el Ranking Conmebol:

Bombo 1 (cabezas de serie)

Flamengo (campeón), Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2

Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3

Junior, U. Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira, Cusco.

Bombo 4

Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Tolima, DIM.

Copa Sudamericana 2026: más fuerte que nunca

Muchos de los equipos “grandes” que no lograron estar en la Libertadores encabezan ahora el torneo paralelo, elevando notablemente el nivel competitivo.

Bombos de la Sudamericana 2026

Bombo 1 (cabezas de serie)

River Plate, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.

Bombo 2

Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre, Cienciano.

Bombo 3

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River, Macará.

Bombo 4

Perdedores de la última instancia previa de Libertadores: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, más Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.

El "Millo" será uno de los grandes candidatos de la Sudamericana Foto: X @RiverPlate

Fechas clave y formato de competencia

Las fases de grupos tendrán lugar entre abril y mayo, mientras que los octavos de final comenzarán en agosto tras el receso obligatorio por el Mundial 2026, factor que también influyó en la organización de ambos torneos.

Las reglas mantienen el criterio tradicional:

No pueden coincidir dos equipos del mismo país en el mismo grupo , salvo que uno provenga de fase previa.

Los clubes serán distribuidos en ocho grupos de cuatro.

¿Qué se espera del sorteo 2026?

La combinación de potencias en el Bombo 1, equipos históricos relegados a la Sudamericana y sorpresas que vienen de fases previas promete:

Grupos muy competitivos .

Posibles “grupos de la muerte” en Libertadores.

Una Sudamericana con sabor a “mini Libertadores” por la cantidad de grandes.

Un semestre inicial cargado de partidos definitorios previo al Mundial.

Con todos los condimentos sobre la mesa, el sorteo 2026 se perfila como uno de los más atractivos de los últimos años.