Tras la cancelación del duelo ante Guatemala, la Selección argentina confirmó un nuevo amistoso:

Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina confirmó a uno de sus rivales para la próxima fecha FIFA: se trata de Mauritania, selección africana que vendrá al país para enfrentar al campeón del mundo. El encuentro será el viernes 27 de marzo a las 20.15 en La Bombonera, mientras que el segundo encuentro, que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31.

Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

La Selección vuelve a La Bombonera. Foto: EFE

Para el duelo del 31 de marzo, también en el estadio xeneize, se espera otro rival africano que podría ser Guinea-Bissau, selección que se ubica en el puesto 133 del ranking FIFA. Sin embargo, esto no se ha confirmado hasta el momento.

Nueva camiseta suplente de Argentina para el Mundial 2026: colores, tecnología y guiños históricos en un diseño épico

La Selección Argentina ya tiene lista la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026, y su presentación generó un fuerte revuelo entre hinchas, coleccionistas y amantes del diseño deportivo. El lanzamiento, realizado por Adidas, revela una propuesta que combina tradición, identidad cultural y tecnología pensada para el máximo rendimiento en Estados Unidos, México y Canadá.

La camiseta alternativa presenta un color negro como base principal, una elección que ya se había filtrado tiempo atrás y que finalmente se confirmó. El tono oscuro está acompañado por detalles en azul, celeste y blanco, los colores que simbolizan a la bandera nacional y que se integran en un patrón inspirado en las múltiples expresiones culturales argentinas.

Furor por el nuevo diseño Foto: Adidas

De acuerdo con Adidas, la idea fue plasmar en la prenda una mezcla de arte, identidad y modernidad, retomando elementos tradicionales del país en un diseño contemporáneo. Este enfoque busca que la camiseta represente no solo al seleccionado, sino también a la diversidad cultural que caracteriza a la Argentina.