La Selección Argentina se enfrentará a Mauritania el próximo 27 de marzo. Foto: NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la puesta en marcha de la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y su par de Mauritania, un partido que genera gran expectativa por tratarse de una de las últimas presentaciones del equipo antes del Mundial 2026.

Según informó la AFA, los tickets, que saldrán a la venta este lunes 23 de marzo, tendrán una estructura de precios similar a la aplicada en los últimos partidos de la “Albiceleste” en el país, con valores diferenciados de acuerdo con la ubicación en el estadio y la demanda prevista.

La venta de entradas se realiza de manera online a través del sistema oficial AFA Tickets/Deportick. Foto: NA

¿Cuánto salen las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania?

Popular : $90.000

Popular menores : $25.000

Platea alta K : $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G) : $200.000

Platea baja L : $350.000

Platea media C-D-M : $330.000

Platea media A-B : $350.000

Preferencial: $490.000

¿Cómo comprar las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania?

La venta se realiza de manera online a través del sistema oficial AFA Tickets/Deportick, donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra.

Como ocurre habitualmente en cada presentación del seleccionado, se espera una demanda muy alta. El duelo ante Mauritania será una de las últimas oportunidades de ver en el país al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa del Mundo.

Un partido especial para la Selección Argentina

Más allá del rival, el principal atractivo pasa por la posibilidad de volver a ver en acción a la “Scaloneta” ante su público el viernes 27 de marzo en La Bombonera.

Podría ser el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante su público. Foto: X @Argentina

Incluso, podría tratarse de una de las últimas presentaciones en el país de Lionel Messi con la camiseta de la Selección, en la antesala del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Teniendo en cuenta este contexto, se espera un estadio lleno y localidades que podrían agotarse en cuestión de horas, tal como viene ocurriendo en cada presentación reciente de la Selección Argentina en territorio nacional.