El rival de Argentina en la próxima fecha FIFA Foto: Wikipedia

Mauritania será el rival de Argentina en la próxima fecha FIFA el 27 de marzo. Se trata de una selección remota y desconocida para muchos futboleros, pero que entrará en la plana mayor de todos los diarios por enfrentar al vigente defensor del Mundial en uno de sus últimos partidos antes de la Copa del Mundo 2026.

La decisión de jugar un partido contra el país africano surgió como respuesta a la cancelación de la Finalissima ante España. Luego de que se suspenda su realización en Qatar por el conflicto en Medio Oriente, los equipos de UEFA y CONMEBOL no pudieron ponerse de acuerdo para establecer una sede que albergue a ambos.

El rival de Argentina en la próxima fecha FIFA Foto: Wikipedia

¿Dónde queda Mauritania?

Mauritania es un país de África Occidental ubicado entre el Océano Atlántico y el Sáhara, con una extensión de unos 1.030.000 km², casi tan grande como México. Limita al oeste con el Atlántico, al norte y noroeste con el Sáhara Occidental, al noreste con Argelia, al este y sureste con Malí y al sudoeste con Senegal.

Físicamente, es un territorio muy plano, dominado por llanuras áridas y escarpas de arenisca, y es considerado parte tanto del Sahel como del Magreb. El 90% de su país está en el desierto del Sahara.

Su selección es conocida como “Lions of Chinguetti” (Leones de Chinguetti), en honor a la histórica ciudad de Chinguetti, un antiguo centro de la cultura islámica y el comercio en el desierto. También la llaman "“Al‑Murabitun” (o “Les Mourabitounes”), en referencia a la antigua dinastía almohade‑almurávide que dominó parte del norte de África y del sur de la Península Ibérica.

La historia futbolística de Mauritania no cuenta con grandes anécdotas. Su primer partido internacional fue el 11 de abril de 1963, luego de que el país declare la independencia de Francia, y perdió 6-0 contra Congo-Kinshasa.

En el ámbito continental, es una selección que se mantiene fuera del radar. Su primer gran logro fue clasificarse a la Copa Africana de Naciones por primera vez en 2019, donde empataron contra Angola y Túnez y perdieron 4-1 contra Malí.

El rival de Argentina en la próxima fecha FIFA Foto: Wikipedia

Nunca jamás pasaron de la primera ronda de las eliminatorias africanas para llegar a un Mundial y sus jugadores están, en su mayoría, por fuera del radar de las grandes ligas europeas.

Dentro de sus apellidos más conocidos están:

Aboubakary Koita : juega en el AEK de Atenas de delantero. Tiene 26 años y es uno de los jugadores más destacados en videojuegos como FIFA FC 26 , donde figura con rating alto para el contexto mauritano.

Mamadou Diop: arquero habitual de la Selección, con trayectoria en ligas francesas.

El amistoso contra Mauritania será una de las últimas oportunidades de Lionel Scaloni para poner a prueba a los jugadores que lleve para disputar la Copa del Mundo. En las últimas horas, Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se metieron entre los convocados para los partidos de la fecha FIFA.