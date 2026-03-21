Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina ya tiene definida su agenda final de cara al Mundial 2026. La AFA anunció oficialmente este viernes 20 de marzo que Zambia será el rival para el encuentro de despedida en el país, que se disputará el próximo 31 de marzo a las 20.15 en La Bombonera.

Al igual que el compromiso previo frente a Mauritania, el estadio de Boca será el escenario donde los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán su último contacto con el público argentino antes de partir a defender el título mundial. La preparación final del equipo albiceleste se centrará en rivales del continente africano:

Primer amistoso: contra Mauritania , el 27 de marzo en La Bombonera.

Segundo amistoso: contra Zambia, el 31 de marzo en el mismo estadio.

Cabe recordar que originalmente, la intención era enfrentar a la Selección de Guatemala, pero la posibilidad quedó descartada por restricciones reglamentarias de la FIFA. La AFA agradeció públicamente a la federación centroamericana por la voluntad de viajar al país pese al impedimento legal.

Finalmente, el lugar será ocupado por las “Balas de Cobre” (Zambia), que actualmente se ubican en el puesto 91 del ranking FIFA posicionándose algunos escalones por encima de Mauritania en la escala internacional.

Nueva camiseta suplente de Argentina para el Mundial 2026: colores, tecnología y guiños históricos en un diseño épico

La Selección Argentina ya tiene lista la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026, y su presentación generó un fuerte revuelo entre hinchas, coleccionistas y amantes del diseño deportivo. El lanzamiento, realizado por Adidas, revela una propuesta que combina tradición, identidad cultural y tecnología pensada para el máximo rendimiento en Estados Unidos, México y Canadá.

La camiseta alternativa presenta un color negro como base principal, una elección que ya se había filtrado tiempo atrás y que finalmente se confirmó. El tono oscuro está acompañado por detalles en azul, celeste y blanco, los colores que simbolizan a la bandera nacional y que se integran en un patrón inspirado en las múltiples expresiones culturales argentinas.

Furor por el nuevo diseño Foto: Adidas

De acuerdo con Adidas, la idea fue plasmar en la prenda una mezcla de arte, identidad y modernidad, retomando elementos tradicionales del país en un diseño contemporáneo. Este enfoque busca que la camiseta represente no solo al seleccionado, sino también a la diversidad cultural que caracteriza a la Argentina.