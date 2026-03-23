Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina encara los amistosos del mes de marzo en reemplazo del duelo contra España por la Finalíssima, y de último momento sufrió cambios respecto de su convocatoria inicial, con bajas sensibles producto de lesiones, que obligaron al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a reemplazar a algunos jugadores.

Altas y bajas de la Selección Argentina

El defensor Leonardo Balerdi fue desafectado por una lesión y no podrá estar en los próximos compromisos. En su lugar, el entrenador Lionel Scaloni decidió convocar a Lucas Martínez Quarta, quien tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta albiceleste.

Leonardo Balerdi fue desafectado por una lesión. Foto: @OM_Officiel

La noticia fue confirmada a través de los canales oficiales del seleccionado, que se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia en lo que serán sus últimos partidos antes del Mundial 2026.

“Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, informó el comunicado oficial difundido por la AFA.

Lucas Martínez Quarta se metió en la convocatoria de Scaloni.

La baja de Balerdi no es un detalle menor. El defensor había ganado terreno durante el último año y comenzaba a perfilarse como una alternativa firme dentro del plantel. Su ausencia en estos encuentros puede complicar sus chances de integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo, que comenzará en poco tiempo.

En contrapartida, Martínez Quarta se encuentra ante una oportunidad clave. Su rendimiento en estos amistosos será observado de cerca por el cuerpo técnico, que busca definir los últimos lugares de cara a la cita mundialista. Una buena actuación podría acercarlo a la convocatoria final.

Por otro lado, también quedó descartado Gonzalo Montiel, quien no estará disponible para ninguno de los dos partidos. Hasta el momento, no se confirmó si tendrá un reemplazante o si el plantel afrontará los compromisos con un jugador menos.

Gonzalo Montiel no podrá formar parte de los amistosos de Argentina por una lesión. Foto: X @RiverPlate

Con el Mundial cada vez más cerca, cada decisión y cada oportunidad se vuelven determinantes en la recta final hacia la gran cita del fútbol internacional.