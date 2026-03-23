Los Murciélagos, selección argentina de fútbol para ciegos Foto: Gentileza SanCor Salud

A partir de este martes, y hasta el domingo 29, se llevará a cabo una nueva edición de la Copa Tango en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), uno de los torneos más destacados del calendario internacional de fútbol para ciegos. La Selección Argentina, conocida como Los Murciélagos, viene de obtener el campeonato en noviembre de 2025.

El torneo contará con la participación de cuatro equipos: Argentina Blanco, Argentina Celeste, Tailandia e Inglaterra, consolidándose como una competencia de primer nivel que reúne a destacados exponentes de esta disciplina a nivel mundial.

Los Murciélagos, selección argentina de fútbol para ciegos Foto: Gentileza SanCor Salud

La ceremonia inaugural se realizará el martes a las 13:45. Posteriormente, comenzará la primera jornada de partidos con este cronograma:

14:45 – Argentina Blanco vs Inglaterra.

17:00 – Argentina Celeste vs Tailandia.

David Peralta, presidente de FADeC, expresó que “acompañar a Los Murciélagos, que están en la cúspide de la pirámide deportiva mundial, conlleva mucha gestión, un trabajo de contención fuerte en cuanto a las necesidades de los atletas y trabajar constantemente en pos de beneficiar el rendimiento deportivo”. Y enfatizó que “el deporte, en las personas con discapacidad, es la herramienta transformadora por excelencia. Es un motor muy potente que ayuda a dignificar, a adquirir habilidades para la vida diaria y a trabajar la independencia”.

Los dos planteles que presentará Argentina

Argentina Blanco: Ángel Deldo, Mario Ríos, Junior Fernández, Braian Pereyra, Maximiliano Espinillo, Jesús Merlos, Froilán Padilla, Nahuel Heredia, Germán Müleck y Guido Consoni.

Argentina Celeste: Federico Accardi, Marcelo Panizza, Daniel Iturria, Ignacio Oviedo, Evaristo Bazán, Matías Olivera, Franco Alarcón, Erik Vega, Matías Alaniz, Ignacio Esqueff y Luciano Londero.

Los Murciélagos, selección argentina de fútbol para ciegos Foto: Gentileza SanCor Salud

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a esta competencia, el equipo realizó una concentración preparatoria del 7 al 11 de marzo, enfocada en afianzar el rendimiento colectivo y continuar consolidando su posición entre los mejores del mundo.

Cómo sigue el año para los Murciélagos

La Copa Tango será una instancia clave dentro del calendario 2026, que continuará con la participación del equipo en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar (Colombia) en julio y la Copa América, prevista para septiembre en São Paulo (Brasil).

SanCor Salud reafirma su compromiso como sponsor oficial de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), acompañando una vez más a la selección de fútbol masculino en este importante desafío deportivo. Con este apoyo, el Grupo de medicina privada continúa trabajando en la promoción del acceso al deporte, la inclusión y el desarrollo de comunidades más equitativas, entendiendo que la salud también se construye a través de oportunidades, valores y participación.