En una operación relámpago, River cerró un nuevo refuerzo:

Tobías Ramírez. Foto: Redes sociales

En una operación rápida y silenciosa, River cerró como refuerzo al defensor de Argentinos Juniors, Tobías Ramírez.

El 80% del pase del futbolista de 19 años fue adquirido en 5 millones de dólares brutos y se sumará al plantel en los próximos días hasta diciembre de 2029.

Tobías Ramírez. Foto: Redes sociales

La Comisión Directiva de River hizo uso de la extensión por la venta de Matías Galarza Fonda con el objetivo de sumar un futbolista con proyección.

¿Quién es Tobías Ramírez?

Defensor de 19 años nacido en Virrey del Pino, Tobías Ramírez hizo todo su corto recorrido en Argentinos Juniors, club en el que debutó en Primera el 28 de enero de 2024.

Tobías Ramírez. Foto: Redes sociales

En el Bicho, disputó 43 partidos oficiales, sin goles ni expulsiones y acumuló cinco tarjetas amarillas.

Además, Ramírez fue capitán de la selección argentina Sub 20 en el Mundial de Chile en 2025, donde jugó los siete partidos completos y lideró al equipo que alcanzó el subcampeonato tras caer ante Marruecos.