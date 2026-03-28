Los goles los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz. Foto: EFE

La Selección argentina cumplió en el resultado, pero no logró disipar las dudas en el rendimiento. El triunfo por 2-1 ante Mauritania en el amistoso disputado en la Bombonera dejó una sensación incómoda que rápidamente se trasladó a los números. Más allá de los goles y del dominio inicial, hubo un dato puntual que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.

Se trató de una estadística inesperada que terminó favoreciendo al conjunto africano y que expuso una merma evidente en el funcionamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni, a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026.

Un partido que cambió por completo después del descanso

Durante el primer tiempo, la Albiceleste mostró su versión más reconocible: presión alta, circulación fluida y llegadas claras al área rival. Esa superioridad se reflejó en el marcador gracias a los tantos de Enzo Fernández y Nicolás Paz, que parecían encaminar una noche tranquila en La Boca.

Sin embargo, el complemento fue completamente distinto. Argentina perdió intensidad, retrocedió metros y le cedió la iniciativa a Mauritania, un rival que, en los papeles, aparecía como claramente inferior. Esa transformación se hizo evidente cuando se analizaron las estadísticas finales del encuentro.

Selección Argentina Foto: NA

El dato que generó preocupación inmediata

Al finalizar el partido, los números marcaron que Mauritania remató más veces al arco que la Selección argentina. El equipo africano acumuló 11 disparos, mientras que el conjunto nacional apenas logró 7, una cifra que sorprendió incluso a los propios protagonistas.

La diferencia fue todavía más llamativa en el segundo tiempo: Mauritania generó siete remates, contra apenas uno de Argentina. Ese desequilibrio obligó a Emiliano “Dibu” Martínez a intervenir en varias ocasiones para sostener el resultado, aunque no pudo evitar el gol del descuento en la última jugada del partido.

La reacción de Scaloni y el mensaje puertas adentro

Lejos de minimizar la situación, Lionel Scaloni fue directo en su análisis posterior. El entrenador reconoció que el nivel colectivo estuvo lejos del esperado y dejó en claro que el resultado no maquilla el rendimiento. Para el cuerpo técnico, este tipo de partidos sirven como termómetro de cara a lo que viene, especialmente cuando la exigencia aumenta en el tramo final de preparación mundialista.

La autocrítica no quedó solo en el banco. Algunos referentes también marcaron la falta de intensidad y compromiso en el complemento, una cuestión que suele ser innegociable cuando se trata de la camiseta argentina y de una etapa previa a una Copa del Mundo.

Una señal de alerta en el camino al Mundial 2026

El amistoso ante Mauritania estaba pensado como una prueba para ajustar detalles, dar rodaje y consolidar sociedades. Sin embargo, terminó dejando más preguntas que respuestas. El dato de los remates no solo refleja una cuestión defensiva, sino también una pérdida de control del juego que preocupa de cara a rivales de mayor jerarquía.

En redes sociales, el análisis fue inmediato. Hinchas y especialistas coincidieron en que el segundo tiempo mostró falencias que no suelen aparecer en equipos de Scaloni, lo que incrementó la inquietud a semanas del debut mundialista.

El equipo de Scaloni ganó 2 a 1. Foto: EFE

Un aviso a tiempo para corregir

Pese a las críticas, el contexto también permite una lectura positiva. Detectar este tipo de problemas en un amistoso brinda margen para corregir, ajustar y volver a las bases que llevaron a la Selección argentina a lo más alto en los últimos años.

El cuerpo técnico sabe que el equipo tiene herramientas de sobra para recuperarse, pero el mensaje fue claro: no alcanza con ganar, también es necesario sostener la identidad durante los 90 minutos. Y esta vez, una estadística tan simple como contundente dejó expuesto que aún hay aspectos por mejorar en el tramo final hacia el gran objetivo de 2026.