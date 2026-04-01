Del debut de Curazao al regreso de Irak:

Ya están los 48 países clasificados al Mundial. Foto: Reuters/Hannah Mckay.

Ya quedaron definidas las 48 selecciones que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a 70 días de que comience el evento. En la jornada de este miércoles se conoció el último clasificado, la selección de Irak, que venció en el repechaje a Bolivia y regresa a un Mundial tras 40 años de ausencias.

Irak vuelve a un Mundial 40 años después. Foto: Alertafútbol.

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

República Democrática del Congo

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

El primer partido del Mundial lo disputarán México vs. Sudáfrica, el jueves 11 de junio, a las 16.00 h (hora argentina). La Selección Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22.00 h (hora argentina) cuando enfrente a Argelia.

Los debutantes y los regresos tras décadas de ausencias

Un Mundial de 48 equipos le permitió a muchas selecciones de diferentes continentes poder debutar en este evento y también la reaparición en el primer plano de la escena a países que llevaban décadas sin participar.

Entre los debutantes podemos nombrar los increíbles casos de Cabo Verde y Curazao. De hecho, son de las naciones más pequeñas -territorialmente- en participar en un Mundial.

Literalmente, Curazao es el país más pequeño en ir a un evento organizado por la FIFA, con apenas 444 km² de superficie.

La selección de Curazao hizo historia y clasificó al Mundial. Foto: 4palabras.

Los otros países con menos dimensiones que participaron de un Mundial fueron:

Islandia - Mundial de Rusia 2018.

Trinidad y Tobago - Mundial de Alemania 2006.

Jamaica - Mundial de Francia 1998.

Qatar - Mundial de Qatar 2022 y de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Eslovenia - Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 y Mundial de Sudáfrica 2010.

Panamá - Mundial de Rusia 2018 y Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Kuwait - Mundial de España 1982.

Emiratos Árabes Unidos - Mundial Italia 1990.

La selección de Kuwait en el Mundial de 1982. Foto: FIFA.

También debutan en el Mundial Jordania (que juega contra la Argentina en la serie de Grupos) y Uzbekistán.

En cuanto a los regresos, hay tres países europeos que vuelven tras largas ausencias y los tres disputaron por última vez un Mundial en Francia 1998: Noruega, Austria y Escocia.

Pero mucho más atrás en el tiempo quedaron las participaciones de Haití y de la República Democrática del Congo, que jugaron el Mundial de Alemania 1974, con la particularidad de que RD Congo jugó bajo el nombre de Zaire, denominación con la que se conocía al país por aquellos años.

RD Congo participó como Zaire en el Mundial 1974. Foto: FIFA.

El otro caso destacado de regresos, que se dio justamente en esta jornada del 1° de abril, fue la clasificación de Irak, 40 años después, tras ganarle el repechaje final a Bolivia y volver así a participar de un Mundial, siendo el último que jugó en México 1986.