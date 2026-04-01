Del debut de Curazao al regreso de Irak: así será el Mundial 2026 y cuándo debuta la Selección Argentina
Ya están los 48 países que participarán en la Copa del Mundo. Hay debutantes, selecciones que regresan tras décadas de estar ausentes y hasta la particularidad de un país que vuelve a jugar el Mundial, pero con otro nombre.
Ya quedaron definidas las 48 selecciones que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a 70 días de que comience el evento. En la jornada de este miércoles se conoció el último clasificado, la selección de Irak, que venció en el repechaje a Bolivia y regresa a un Mundial tras 40 años de ausencias.
Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Bosnia y Herzegovina
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Irak
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- República Democrática del Congo
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
El primer partido del Mundial lo disputarán México vs. Sudáfrica, el jueves 11 de junio, a las 16.00 h (hora argentina). La Selección Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22.00 h (hora argentina) cuando enfrente a Argelia.
Los debutantes y los regresos tras décadas de ausencias
Un Mundial de 48 equipos le permitió a muchas selecciones de diferentes continentes poder debutar en este evento y también la reaparición en el primer plano de la escena a países que llevaban décadas sin participar.
Entre los debutantes podemos nombrar los increíbles casos de Cabo Verde y Curazao. De hecho, son de las naciones más pequeñas -territorialmente- en participar en un Mundial.
Literalmente, Curazao es el país más pequeño en ir a un evento organizado por la FIFA, con apenas 444 km² de superficie.
Los otros países con menos dimensiones que participaron de un Mundial fueron:
- Islandia - Mundial de Rusia 2018.
- Trinidad y Tobago - Mundial de Alemania 2006.
- Jamaica - Mundial de Francia 1998.
- Qatar - Mundial de Qatar 2022 y de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
- Eslovenia - Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 y Mundial de Sudáfrica 2010.
- Panamá - Mundial de Rusia 2018 y Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
- Kuwait - Mundial de España 1982.
- Emiratos Árabes Unidos - Mundial Italia 1990.
También debutan en el Mundial Jordania (que juega contra la Argentina en la serie de Grupos) y Uzbekistán.
En cuanto a los regresos, hay tres países europeos que vuelven tras largas ausencias y los tres disputaron por última vez un Mundial en Francia 1998: Noruega, Austria y Escocia.
Pero mucho más atrás en el tiempo quedaron las participaciones de Haití y de la República Democrática del Congo, que jugaron el Mundial de Alemania 1974, con la particularidad de que RD Congo jugó bajo el nombre de Zaire, denominación con la que se conocía al país por aquellos años.
El otro caso destacado de regresos, que se dio justamente en esta jornada del 1° de abril, fue la clasificación de Irak, 40 años después, tras ganarle el repechaje final a Bolivia y volver así a participar de un Mundial, siendo el último que jugó en México 1986.