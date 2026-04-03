Lionel Messi, Emiliano Martinez yCristian Romero Foto: REUTERS

El fútbol argentino recibió una noticia inesperada que sacudió tanto a Europa como al país: Cristian “Cuti” Romero estaría analizando seriamente regresar a la Argentina una vez finalizado el Mundial 2026. La versión comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y encendió la ilusión de miles de hinchas, especialmente en Córdoba, tierra que vio nacer al defensor campeón del mundo.

Romero, actualmente capitán del Tottenham Hotspur y pilar indiscutido de la Selección Argentina, atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. Justamente por eso, la posible decisión genera impacto: lejos de pensar en un retiro, el central de 27 años estaría priorizando un giro personal y de vida, incluso por encima del plano deportivo.

La revelación que sorprendió a todos

La información fue dada a conocer por el periodista Fernando Lavecchia durante una emisión radial, donde aseguró que el “Cuti” ya expresó su deseo concreto de volver a vivir en la Argentina, con un destino muy claro en mente: Belgrano de Córdoba. Según relató, el defensor estaría decidido a regresar tras culminar su participación con la Albiceleste en la Copa del Mundo de 2026.

El dato no pasó desapercibido, sobre todo porque Romero tiene contrato vigente con Tottenham por dos temporadas más y continúa siendo uno de los jugadores más cotizados del plantel. Sin embargo, su voluntad personal aparece como un factor determinante en el análisis.

El árbitro Félix Zwayer junto al Cuti Romero. Foto: Reuters/Violeta Santos Moura

El motivo central detrás de la decisión

Lejos de conflictos deportivos o problemas contractuales, la posible salida del zaguero tendría un trasfondo estrictamente personal. Según el propio entorno que rodea la información, Romero extraña la vida cotidiana en Córdoba, su círculo íntimo y la cercanía con su familia y amigos.

Este punto fue aclarado por el propio Lavecchia, quien destacó que no existe ningún inconveniente puntual en Inglaterra, sino una cuestión de prioridades. “Hay jugadores que se adaptan plenamente a Europa y otros que, con el tiempo, sienten la necesidad de volver a sus raíces”, explicó el periodista.

El escenario complejo de Tottenham

Otro factor que entra en juego es la actualidad deportiva del Tottenham. El club londinense atraviesa una temporada difícil y pelea en la zona baja de la Premier League, con el fantasma del descenso rondando. En ese contexto, una eventual pérdida de categoría podría abrir la posibilidad de una reestructuración profunda, donde jugadores de alto salario podrían quedar en la puerta de salida.

Aun así, una salida sin costo parece improbable. Romero tiene un valor de mercado elevado y es seguido por gigantes europeos como Real Madrid y Atlético de Madrid, lo que complejiza todavía más un eventual regreso al fútbol argentino.

El equipo de Scaloni ganó 2 a 1. Foto: EFE

Belgrano, el sueño que vuelve a tomar forma

Mientras tanto, en Córdoba la ilusión crece sin freno. Belgrano, club donde Romero debutó en Primera División, ya inició gestos simbólicos para alimentar el vínculo emocional. En la última fecha FIFA, dirigentes del “Pirata” le acercaron una camiseta del club durante una concentración de la Selección, gesto que fue tomado como un guiño cargado de significado.

Desde lo económico, la operación es compleja, pero no imposible si se combinan varios factores: una baja considerable del salario del jugador, una negociación especial con Tottenham y un acuerdo a largo plazo que exceda lo estrictamente contractual.

Un regreso histórico para la Liga Profesional

Si finalmente se concretara, la vuelta de Cristian Romero sería uno de los retornos más impactantes de la historia reciente del fútbol argentino. No se trata solo de un campeón del mundo en plena vigencia, sino de un líder, referente y figura global que elegiría volver al país en su mejor momento.

Además del impacto deportivo, el posible regreso tendría consecuencias directas en lo mediático, comercial y emocional, potenciando a la Liga Profesional y reforzando el vínculo entre los ídolos modernos y sus clubes de origen.

Por ahora, el futuro permanece abierto. El Mundial 2026 aparece como el punto de inflexión. Pero lo cierto es que, por primera vez, la posibilidad de ver al Cuti Romero nuevamente en el fútbol argentino dejó de ser un simple deseo y empezó a sonar como un escenario real.