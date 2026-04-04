Tragedia en Perú: una avalancha durante un banderazo de Alianza Lima dejó un muerto y al menos 60 heridos
Pese a las primeras versiones que hablaban de un derrumbe de un muro, los Bomberos negaron daños estructurales. El club lamentó el hecho un comunicado.
Un masivo banderazo de Alianza Lima terminó en tragedia tras una avalancha con un saldo de un muerto y al menos 60 heridos.
El club lanzó un comunicado lamentando los sucesos y afirmando que colaboran para llevar a cabo la investigación.
El Ministerio de Salud peruano informó que el hecho se debió al “colapso de una estructura”, más precisamente un muro del estadio Alejandro Villanueva, mientras que el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales.
La palabra de Bomberos
El brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, afirmó que no se encontró daño estructural ni “ninguna pared que se haya caído”, afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de “fortuita”.
En tanto, hizo responsable a los hinchas por el violento episodio: “La barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores”.