Tragedia durante un banderazo de Alianza Lima en Perú. Foto: EFE

Un masivo banderazo de Alianza Lima terminó en tragedia tras una avalancha con un saldo de un muerto y al menos 60 heridos.

El club lanzó un comunicado lamentando los sucesos y afirmando que colaboran para llevar a cabo la investigación.

El Ministerio de Salud peruano informó que el hecho se debió al “colapso de una estructura”, más precisamente un muro del estadio Alejandro Villanueva, mientras que el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales.

La palabra de Bomberos

El brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, afirmó que no se encontró daño estructural ni “ninguna pared que se haya caído”, afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de “fortuita”.

Jefe de Bomberos en tragedia durante el banderazo de Alianza Lima. Foto: EFE

En tanto, hizo responsable a los hinchas por el violento episodio: “La barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores”.