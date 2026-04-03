El Newcastle vendió el estadio St. James's Park por 228 millones de dólares. Foto: Wikipedia

El Newcastle United concretó la venta de su histórico estadio, St. James’s Park, en una operación que marca un nuevo capítulo en la planificación financiera e institucional del club inglés. La transacción se realizó el 27 de junio de 2025, apenas tres días antes del cierre del ejercicio fiscal, y se canalizó a través de PZ Holdings Ltd, una subsidiaria vinculada a los actuales accionistas.

El estadio St. James's Park, del Newcastle United. Foto: Wikipedia

El acuerdo se cerró por USD 228 millones, lo que generó un beneficio contable neto cercano a los USD 170 millones para la institución, según informó la revista especializada ‘FourFourTwo’. Pese a la venta, el club seguirá utilizando el estadio mediante un contrato de arrendamiento por 72 años, por lo que el impacto inmediato para los aficionados será prácticamente imperceptible.

Newcastle vende St. James’s Park: cómo impacta la operación en las finanzas del club

Desde que el Public Investment Fund asumió el control del club en octubre de 2021, el Newcastle experimentó un crecimiento sostenido en su estructura económica. Durante la temporada 2024/25, la institución registró ingresos por USD 445 millones, impulsados principalmente por un incremento del 44% en los ingresos comerciales.

Aun así, esa cifra se mantiene por debajo de los niveles de los principales clubes de la Premier League, como Manchester United, Manchester City, Arsenal y Liverpool, lo que evidencia el margen de crecimiento que todavía posee la institución del noreste inglés.

El Newcastle registró ingresos por USD 445 millones, impulsados por un incremento del 44% en los ingresos comerciales. Foto: Reuters (Scott Heppell)

El director financiero del club, Simon Capper, explicó que la operación responde a una estrategia de reorganización de activos inmobiliarios: “La motivación fue reorganizar nuestros activos inmobiliarios y ubicarlos en las estructuras legales adecuadas para avanzar con los posibles desarrollos, ya sea en St James’s Park o en un nuevo estadio, y facilitar su financiación”.

La venta también otorga mayor flexibilidad dentro de las Profit and Sustainability Rules (PSR), el sistema que regula el equilibrio financiero de los clubes en la liga inglesa. No obstante, Capper aclaró que el beneficio contable no implica necesariamente un incremento inmediato del presupuesto destinado a fichajes, debido tanto a las restricciones de la UEFA como a la proximidad del cierre del actual régimen financiero.

El futuro del estadio del Newcastle: renovación de St. James’s Park o nuevo proyecto

La dirigencia del Newcastle remarcó que la prioridad estratégica está centrada en el desarrollo de infraestructura antes que en un gasto inmediato en refuerzos.

De acuerdo con información publicada por el ‘Daily Mail’, la creación de subsidiarias para gestionar fondos derivados de operaciones inmobiliarias es una práctica habitual en el fútbol europeo, utilizada para financiar proyectos de renovación o construcción de estadios.

La dirigencia del Newcastle remarcó que la prioridad estratégica está centrada en el desarrollo de infraestructura. Foto: Reuters (Lee Smith)

En este contexto, el futuro de St. James’s Park permanece abierto. El director ejecutivo del club, David Hopkinson, indicó que las discusiones sobre la infraestructura continúan de manera permanente: “Las conversaciones continúan a diario, pero el club no está en condiciones de hacer un anuncio hoy”.

La renovación del estadio actual presenta desafíos logísticos y urbanísticos, principalmente por su ubicación céntrica y las limitaciones de espacio en el entorno. En cambio, la alternativa de construir un nuevo recinto implicaría una inversión considerable y la eventual pérdida de parte de la identidad histórica del club, cuya presencia en ese terreno se remonta a 1892.

Newcastle y su plan para competir con los grandes de la Premier League

El proyecto institucional del Newcastle busca consolidarse en la élite del fútbol inglés mediante una combinación de sostenibilidad financiera, desarrollo de infraestructura y competitividad deportiva. Actualmente, el equipo ocupa la décima segunda posición en la Premier League, aunque viene de conseguir la EFL Cup, conocida comercialmente como Carabao Cup, un título que el club no obtenía desde hacía 70 años.

El Newcastle United marcha décimo segundo en la actual temporada de la Premier League. Foto: Reuters (Lee Smith)

Más allá del impulso deportivo reciente, el desafío de acercarse a la élite económica y competitiva del fútbol inglés requerirá decisiones estratégicas en materia de inversión y planificación a largo plazo, en un escenario donde el futuro del estadio aparece como una de las piezas clave del proyecto.