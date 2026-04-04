Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 transita por un momento clave y se encamina a introducir cambios urgentes en su reglamento técnico. La categoría, junto a la FIA y las escuderías, debatirá el próximo 9 de abril un paquete de medidas, las cuales tienen la intención de corregir fallas en el formato actual, con el fin de devolverle el protagonismo a los pilotos.

Las conclusiones preliminares encendieron señales de alerta dentro del paddock. En la actualidad, los monoplazas dependen en gran medida de los sistemas eléctricos, lo que obliga a los pilotos a gestionar constantemente la energía en lugar de atacar al máximo en cada vuelta.

Cambios en la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Esto mismo derivó en prácticas como el “lift and coast”, menor velocidad en rectas y clasificaciones menos agresivas, factores que afectan directamente la intensidad de las carreras.

Por todo esto, la Fórmula 1 apunta a simplificar el reglamento para que el rendimiento dependa más del talento del piloto al volante. En ese sentido, una de las propuestas es aumentar la potencia del “super clipping” de 250 kW a 350 kW, lo que permitiría un uso más estratégico de la energía sin necesidad de ahorro extremo.

Cambio de reglamento en la Fórmula 1: ¿guiño para Colapinto?

También se analiza modificar la distribución energética durante la vuelta. Hoy en día, los equipos consideran que la potencia no se utiliza en los momentos clave. Por eso, otra medida en estudio es reducir el límite de recarga por giro de 9 MJ a 6 MJ.

Esto, si bien facilitaría alcanzar el máximo permitido, al mismo tiempo podría implicar autos más lentos, aunque con un comportamiento más predecible y competitivo.

Mientras tanto, se evalúa permitir el uso al completo de la aerodinámica activa durante la clasificación, a fin de recuperar vueltas más espectaculares. A largo plazo, se busca devolverle mayor protagonismo al motor de combustión sobre el componente eléctrico.

Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En este contexto, Franco Colapinto aparece como uno de los potenciales beneficiados. Vinculado al equipo Alpine F1 Team, su estilo agresivo y su capacidad para llevar el auto al límite encajan con una Fórmula 1 menos dependiente de la gestión electrónica.

Si estos cambios avanzan, la categoría no solo buscará mejorar el show, sino también revalorizar el rol del piloto, algo que abre las puertas a una nueva generación de pilotos mucho más agresivos.