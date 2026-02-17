El proyecto de megaestadio vietnamita Trong Dong. Foto: National Geographic

La Selección de Vietnam ocupa el puesto 108 del ranking mundial entre 207 combinados nacionales. Nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo y su mayor logro internacional fue conquistar en tres ocasiones la Copa ASEAN, el torneo regional que reúne a diez países del Sudeste Asiático.

A pesar de este discreto historial, el gobierno vietnamita busca ganar protagonismo deportivo mediante una fuerte inversión en infraestructura, cuyo emblemático proyecto es la construcción del estadio más grande del planeta.

El gobierno de Vietnam quiere construir el estadio de fútbol más grande del mundo. Foto: National Geographic

El 19 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Resistencia Nacional, el consorcio Vingroup anunció la creación de una ciudad deportiva olímpica de 9.000 hectáreas situada a 20 kilómetros del centro de Hanoi.

El complejo incluirá centro comerciales, comercios, hoteles, parques, restaurantes, viviendas y múltiples instalaciones deportivas, con una inversión estimada en 33.000 millones de euros.

La capacidad y las características del estadio Trong Dong

El proyecto central será el estadio Trong Dong, diseñado para albergar a 135.000 espectadores. Superaría así al Narendra Modi Stadium de India (132.000) y al estadio Rungrado Primero de Mayo de Pyongyang (114.000).

En comparación, icónicos recintos como el Camp Nou de Barcelona (99.534 localidades, ampliables a 105.000) o el Wembley de Londres (90.000) quedarían por detrás.

El proyecto central será el estadio Trong Dong, diseñado para albergar a 135.000 espectadores. Foto: National Geographic

Desde que Pekín presentó el Estadio Nacional de Pekín para los Juegos Olímpicos de 2008, la tendencia global apunta a estadios con diseños icónicos. El recinto vietnamita seguirá esa línea con una estructura inspirada en el tambor Dong Son, instrumento tradicional de bronce asociado a la cultura ancestral del país.

Entre sus características destacadas figuran el techo retráctil más grande del mundo, pensado para eventos deportivos y musicales sin depender del clima, además de soluciones tecnológicas y sostenibles: asientos inteligentes conectados a redes 5G, sistemas de seguridad y control de flujo basados en inteligencia artificial, reciclaje hídrico con ahorro estimado del 70% y ventilación natural para reducir el uso de aire acondicionado.

¿Cuándo se inaugurará el estadio Trong Dong?

El consorcio prevé inaugurar el estadio en agosto de 2028 y completar la ciudad deportiva en 2035. Paralelamente, el país también proyecta otros dos recintos: el estadio PVF al sur de Hanoi y el Rach Chiec en Ciudad Ho Chi Minh.

Vietnam proyecta otros dos recintos deportivos: uno en Hanoi y otro en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: National Geographic

Aunque no hay confirmación oficial de candidaturas para organizar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, estas infraestructuras posicionan a Vietnam con una base sólida para aspirar a grandes eventos internacionales.