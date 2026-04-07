Locura por Franco Colapinto en Buenos Aires: por la alta demanda, ampliaron el circuito para la exhibición
Los organizadores extendieron el trazado en Palermo para sumar espacios destinados al público sin entrada. Conocé todos los detalles en la nota.
La locura por la presentación de Franco Colapinto en la Argentina no cesa: ante la alta demanda de entradas, los organizadores tomaron un decisión para que más personas puedan disfrutar de la exhibición del piloto argentino.
El evento del próximo domingo 26 de abril tendrá la ampliación de su recorrido: del trazado original, la organización sumó 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este.
La organización prevé que casi medio millón de personas podrían acercarse a Palermo para vivir de cerca un espectáculo inolvidable.
De esta manera, se busca descomprimir sectores clave y garantizar una mejor experiencia para quienes no cuenten con entrada a los sectores preferenciales.
Cuánto cuestan las entradas para la exhibición de Franco Colapinto: el mapa de ubicaciones
- YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos sin costo de servicio
- Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos sin costo de servicio
- Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos sin costo de servicio
- Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos sin costo de servicio