Franco Colapinto Foto: REUTERS

La locura por la presentación de Franco Colapinto en la Argentina no cesa: ante la alta demanda de entradas, los organizadores tomaron un decisión para que más personas puedan disfrutar de la exhibición del piloto argentino.

El evento del próximo domingo 26 de abril tendrá la ampliación de su recorrido: del trazado original, la organización sumó 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este.

Ampliación del recorrido de la exhibición de Franco Colapinto en Argentina. Foto: Prensa GCBA

La organización prevé que casi medio millón de personas podrían acercarse a Palermo para vivir de cerca un espectáculo inolvidable.

De esta manera, se busca descomprimir sectores clave y garantizar una mejor experiencia para quienes no cuenten con entrada a los sectores preferenciales.

Los detalles del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

Cuánto cuestan las entradas para la exhibición de Franco Colapinto: el mapa de ubicaciones