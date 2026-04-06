Cuánto cuestan las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires:

Franco Colapinto dará una exhibición en Buenos Aires. Foto: Prensa CZ

El domingo 26 de abril, Franco Colapinto dará una exhibición en la Argentina, y ya se conocen los precios oficiales de los sectores preferenciales del evento. La preventa exclusiva será este lunes 6 a partir de las 16, por lo que los fanáticos del piloto de Alpine ya pueden calcular gastos para ver correr al pilarense.

Cuánto cuestan las entradas para la exhibición de Franco Colapinto: el mapa de ubicaciones

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos sin costo de servicio

Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos sin costo de servicio

Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos sin costo de servicio

Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos sin costo de servicio

Ubicaciones para la exhibición de Franco Colapinto. Foto: Prensa

¿Cómo será la venta de entradas para el roadshow de Franco Colapinto?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de enigmatickets.com.

Preventa exclusiva : 6 de abril desde las 16:00, con tarjeta de crédito Mercado Pago y posibilidad de 3 cuotas sin interés.

Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago.

Las consultas para los paquetes Hospitality y Garage Tours se realizarán únicamente a través de Bigbox Argentina.

Dónde será la exhibición de Franco Colapinto

El roadshow se llevará a cabo en un circuito callejero que se montará en el barrio porteño de Palermo. La exhibición se desarrollará alrededor del Monumento a los Españoles, sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento, en un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros que permitirá ver al piloto argentino acelerar frente al público local en un espectáculo pocas veces visto en el país.

El circuito del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

¿Dónde podrá verse el roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires?

La exhibición será transmitida en vivo por ESPN y a través de Disney+ en su plan Premium. El evento contará con el apoyo de importantes marcas, entre ellas: Claro, Heineken, Mercado Libre, Motorola e YPF, entre otras.