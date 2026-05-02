Central Córdoba (SE) Vs Boca Juniors Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Central Córdoba (SE) vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 02/05/2026, a partir de las 16:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

¿Por dónde ver en vivo Central Córdoba (SE) vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Central Córdoba (SE) y Boca Juniors se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Central Córdoba (SE) vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arasa, Nazareno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Central Córdoba (SE) y Boca Juniors válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.