Coudet ya piensa en el River que se viene:

NOTICIAS ARGENTINAS Eduardo Coudet en River.FOTO NA: Claudio Fanchi Foto: NA

Nicolás Otamendi, Mauro Icardi, Giovanni Simeone o Franco Cervi son algunos de los jugadores que suenan en el Mundo River. Sin embargo, más allá de los refuerzos, Eduardo Coudet ya empieza a delinear la pretemporada.

El Chacho eligió a La Finca Resort, en Alicante, España, como el lugar para armar “su” River. Millonario permanecerá en el Viejo Continente del 21 de junio al 5 de julio, donde hará la parte fuerte de la preparación.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Se trata de un complejo hotelero en el que habitualmente se alojan selecciones y equipos profesionales.

El nombre puede ser familiar para los futboleros argentinos ya que fue el búnker de la Selección argentina en noviembre pasado, en la previa del amistoso ante Angola.

Entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: EFE

Detalles del complejo deportivo

Se trata de un resort de cinco estrellas ubicado cerca del pueblo de Algorfa, que cuenta con más de 120 habitaciones, dos campos de golf de 18 hoyos, spa, gimnasio, canchas de tenis y pádel.

Además de la mencionada estadía de la Scaloneta, también pasaron por allí selecciones como Países Bajos y Alemania y equipos como el Tottenham.