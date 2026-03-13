Choque en Panamericana Foto: NA

Un trágico accidente ocurrió durante las primeras horas del viernes 13 de marzo por la mañana, ya que una moto impactó contra un camión en la Autopista Panamericana y su conductor murió en el acto. El hecho ocurrió en el kilómetro 30 sentido hacía el norte, a la altura de Escobar.

Según informaron las autoridades bonaerenses, el carril lento central y la rama de ingreso a la 197 de la autopista debieron ser interrumpidos. El tránsito continúa, pero con restricción.

Las primeras observaciones de la investigación indicaron que el motociclista habría intentado incorporarse a la autopista por la rama de ingreso sin advertir al camión que venía circulando, lo que derivó en el impacto fatal.

En el lugar se presentó personal de emergencias del servicio de asistencia vial y personal de AUSOL. La escena fue preservada y los dos vehículos involucrados permanecían sobre la carretera. Así como también el cuerpo de la víctima.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la autopista, lo que permitió a los investigadores reconstruir el hecho al momento del accidente. Además, testigos y personal de seguridad vial indicaron que el hombre se desplazaba por el carril derecho a baja velocidad antes de intentar la maniobra. En ese momento, al intentar retomar hacia la salida ubicada antes de la Ruta 197, habría sido impactado por el vehículo de mayor porte.

Por estas horas, la Panamericana sentido hacia la provincia de Buenos Aires funciona con restricción, mientras que el sentido a Capital Federal funciona con normalidad aunque registra marcha intensa.