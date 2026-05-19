Fluminense vs Bolívar Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Fluminense vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Fluminense y Bolívar se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Fluminense vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Fluminense y Bolívar por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro.