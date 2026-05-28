Tigre vs Alianza Atlético Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Tigre vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 28/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Don José Dellagiovanna, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Tigre y Alianza Atlético se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Tigre vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ojeda, David, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Tigre y Alianza Atlético válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Don José Dellagiovanna de Victoria.