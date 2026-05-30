El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es hincha del Arsenal. Foto: REUTERS

Es sabido que la pasión por el fútbol trasciende fronteras tanto de manera geográfica como socialmente. Así como uno puede cruzarse un hincha de Boca en Australia o algún fanático del Real Madrid puede vivir en Argentina, el alcalde de Nueva York, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y el mundo, puede simpatizar por un club inglés. Ese es el caso de Zohran Mamdani, quien a menudo demuestra su amor por el Arsenal, reciente campeón de la Premier League.

Zohran Kwame Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, pero a sus siete años aterrizó en tierras neoyorquinas, donde es alcalde desde el 1 de enero de 2026. “Soy hincha del Arsenal”, fue una de las frases más utilizadas por el demócrata de 34 años durante la campaña electoral.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Video: REUTERS

Cómo nació el amor de Zohran Mamdani por el Arsenal

“Mi relación con mi club empezó igual que con la mayoría de los aficionados al fútbol: antes de que yo tuviera la edad suficiente como para entender en qué me estaba metiendo“, escribió esta semana Mamdani en el medio deportivo The Athletic para celebrar el campeonato “gunner” y palpitar la final de la Champions League ante PSG.

Y sumó: “Cuando tenía nueve años, mi tío me presentó a un equipo que tenía un cañón en la camiseta, un capitán curtido llamado Tony Adams, y jugadores como Nwankwo Kanu que habían nacido en África pero ahora vivían en algún otro lugar, igual que yo. El Arsenal me resultaba familiar incluso antes de entender por qué“.

“Luego estaba el entrenador, un tipo que al principio yo pensaba que se había puesto el nombre por el club y después creía que, de alguna forma, el club debía haberse llamado así por él. Arsène Wenger puede que se haya peleado con su impermeable, pero rara vez con su orquesta. El fútbol que jugaban sus equipos sonaba”, continúa la nota del alcade neoyorkino.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es hincha del Arsenal. Foto: REUTERS

Como todo hincha, Mamdani no ocultó su felicidad tras la obtención de la Premier League por parte del Arsenal y sorprendió a todos al vestir una kurta personalizada del club londinense mientras asistía a las oraciones de Eid al-Adha en el Bronx.

Más allá de la “Fiesta del Sacrificio”, una de las más importantes dentro del Islam, las imágenes del alcalde vestido completamente “gunner” no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Justamente en Internet fue donde se “descubrió” la pasión de Mamdani por Arsenal. Durante la campaña electoral que lo llevó a tener el control de Nueva York, usuarios descubrieron que el político tiene varios posteos en X (antes Twitter) que indican su pasión por el fútbol.

Uno de los primeros tuits de Mamdani sobre el Arsenal data de 2011, cuando un doblete del exdelantero neerlandés Robin van Persie le dio una victoria por 2-1 sobre el equipo alemán Borussia Dortmund. “¿Quién necesita a Batman teniendo a Robin?”, escribió entonces.

Zohran Mamdani y su pasión por el fútbol. Foto: Captura X

“Nunca pensé que sería más optimista sobre el socialismo que sobre el Arsenal y, sin embargo, aquí estamos”, es otra de sus publicaciones más “famosas”. La misma fue lanzada en 2020, época oscura para el club londinense.

El fenómeno Mamdani y Arsenal deja en claro que el fútbol (y el deporte en general) van más allá de las ciudades o países de origen de cada club. La globalización y las redes sociales son tan solo un empujoncito para algo que nació hace cientos de años y seguirá existiendo cuando todo esto acabe: la pasión.