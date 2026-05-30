Red Bull Gambeta Foto: Canal 26

Se llevó a cabo Red Bull Gambeta. Un evento que mostró una nueva forma de vivir el fútbol, combinando habilidad, entretenimiento y competencia. Canal 26 dijo presente.

En un año atravesado por la relevancia global del fútbol, Red Bull Gambeta llevó el juego más allá de lo tradicional. En una pista especialmente diseñada para la ocasión, se desarrollaron distintos desafíos dinámicos donde la destreza, el ingenio y el estilo serán clave.

Canal 26 en el Red Bull Gambeta

La competencia contó con la participación de 10 creadores de contenido, quienes se enfrentaron en una serie de retos inspirados en el fútbol. El evento estuvo hosteado por C0ker, quien tuvo un rol central tanto en la previa como durante la competencia, aportando su energía y conexión con su comunidad.

Red Bull Gambeta Foto: Canal 26

A lo largo del circuito, los participantes debieron superar seis estaciones diferentes que pondrán a prueba distintas habilidades futbolísticas como control, coordinación, puntería, equilibrio y resistencia bajo presión.

Como gran premio, el ganador se llevó una experiencia VIP junto a C0ker en el Club Atlético de Madrid.