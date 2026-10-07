Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Las mejores fotos de la despedida de Lionel Messi: una noche llena de emociones en su último partido con la Selección Argentina El astro rosarino fue protagonista de una jornada histórica, en la cual aportó un gol de penal para la goleada 3-0 a Benín en el Monumental.