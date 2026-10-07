Las mejores fotos de la despedida de Lionel Messi: una noche llena de emociones en su último partido con la Selección Argentina

Argentina vs Benín
Show de drones para la despedida de Lionel Messi.
Fotografía: REUTERS
Show de drones para la despedida de Lionel Messi.
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Enzo Fernández, emocionado durante la despedida de Lionel Messi.
Fotografía: REUTERS
Enzo Fernández llorando emocionado durante la despedida de Lionel Messi.
Fotografía: REUTERS
Enzo Fernández llorando emocionado durante la despedida de Lionel Messi.
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Show de drones para la despedida de Lionel Messi.
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Lionel Scaloni en la despedida de Lionel Messi.
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El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.
Fotografía: REUTERS
El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.
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El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.
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Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.
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Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.
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Lionel Messi antes de su penal ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.
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Lionel Messi durante el su partido despedida de la Selección Argentina ante Benín.
Fotografía: EFE
Lionel Messi durante el su partido despedida de la Selección Argentina ante Benín.
Fotografía: EFE
Nicolás Otamendi festeja su gol en Argentina vs Benín.
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Mural de Lionel Messi por su despedida de la Selección Argentina.
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La Selección Argentina se fueron al vestuario 0-0 ante Benín.
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Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.
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Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.
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Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.
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La emoción de Lionel Messi durante el himno en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.
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Fuegos artificiales en el Monumental; Argentina vs Benín.
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Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.
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Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.
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Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
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La última formación de la Selección Argentina con Lionel Messi.
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Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
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Lionel Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante los himnos nacionales antes de su último partido con la Selección Argentina.
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Lionel Mess se alinea con sus compañeros de equipo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante los himnos nacionales antes de su último partido con la Selección Argentina.
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Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, posa para una foto grupal del equipo antes de su último partido con la Selección.
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Lionel Messi en la previa de Argentina vs Benín.
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Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el precalentamiento de Argentina-Benín.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el precalentamiento de Argentina-Benín.
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Lionel Mess en el precalentamiento de Argentina-Benín.
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Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.
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Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.
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Dibu Martínez; Argentina vs Benín.
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Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Argentina vs Benín.
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Benín se encuentran en el campo del Monumental antes del partido con Argentina.
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El Monumental en el Argentina-Benín.
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