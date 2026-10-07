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Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Las mejores fotos de la despedida de Lionel Messi: una noche llena de emociones en su último partido con la Selección Argentina

El astro rosarino fue protagonista de una jornada histórica, en la cual aportó un gol de penal para la goleada 3-0 a Benín en el Monumental.

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Argentina vs Benín

Show de drones para la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

International Friendly - Argentina v Benin

Enzo Fernández, emocionado durante la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Enzo Fernández llorando emocionado durante la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Enzo Fernández llorando emocionado durante la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Show de drones para la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

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Lionel Scaloni en la despedida de Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

Argentina vs Benín

Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi antes de su penal ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi durante el su partido despedida de la Selección Argentina ante Benín.

Fotografía: EFE

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi durante el su partido despedida de la Selección Argentina ante Benín.

Fotografía: EFE

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Nicolás Otamendi festeja su gol en Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Mural de Lionel Messi por su despedida de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

La Selección Argentina se fueron al vestuario 0-0 ante Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

La emoción de Lionel Messi durante el himno en su último partido con la Selección Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Fuegos artificiales en el Monumental; Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en acción durante el amistoso entre Argentina y Benín, su último partido en la Selección.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

Argentina vs Benín

La última formación de la Selección Argentina con Lionel Messi.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi durante su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina-Benín

Lionel Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante los himnos nacionales antes de su último partido con la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina-Benín

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Mess se alinea con sus compañeros de equipo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante los himnos nacionales antes de su último partido con la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

Argentina vs Benín

Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, posa para una foto grupal del equipo antes de su último partido con la Selección.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Lionel Messi en la previa de Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Lionel Messi en su despedida

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el precalentamiento de Argentina-Benín.

Fotografía: REUTERS

Lionel Messi en su despedida

Lionel Messi en su despedida

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el precalentamiento de Argentina-Benín.

Fotografía: REUTERS

Lionel Messi en su despedida

Lionel Messi en su despedida

Lionel Mess en el precalentamiento de Argentina-Benín.

Fotografía: REUTERS

Lionel Messi en su despedida

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

International Friendly - Argentina v Benin

Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

International Friendly - Argentina v Benin

Despedida de Lionel Messi

Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina.

Fotografía: REUTERS

Despedida de Lionel Messi

Argentina vs Benín

Dibu Martínez; Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Argentina vs Benín.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín

Argentina vs Benín, el último partido de Messi en la Selección

Benín se encuentran en el campo del Monumental antes del partido con Argentina.

Fotografía: REUTERS

Argentina vs Benín, el último partido de Messi en la Selección

Argentina vs Benín

El Monumental en el Argentina-Benín.

Fotografía: REUTERS

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