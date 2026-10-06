El llanto de Lionel Messi al escuchar el himno. Foto: Captura/TyC Sports

Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al escuchar por última vez el Himno Nacional Argentino como futbolista de la Selección. Mientras las estrofas sonaban en el Monumental en la previa del partido ante Benín, las cámaras enfocaron al capitán, quien no pudo contener las lágrimas antes del comienzo del encuentro.

La escena despertó una inmediata ovación de los hinchas argentinos, que acompañaron el himno, interpretado por el excombatiente de Malvinas Fabio Santana.

Messi permaneció junto a sus compañeros y dejó ver la emoción de una noche atravesada por los recuerdos y por el significado especial de su despedida.

El llanto de Lionel Messi al escuchar por última vez el himno argentino con la Selección. Video: TyC Sports

Durante esos segundos, el capitán pareció repasar una historia de más de dos décadas con la camiseta argentina. Desde su debut en la Selección mayor hasta la conquista del Mundial, su recorrido estuvo marcado por derrotas dolorosas, cuestionamientos, finales inolvidables y una consagración que transformó definitivamente su vínculo con los hinchas.

La imagen de Messi con lágrimas en los ojos se convirtió rápidamente en una de las postales de la jornada. No fue solamente la reacción de un futbolista ante el himno, sino el gesto de quien comenzaba a cerrar una etapa que marcó la historia de la Selección Argentina.