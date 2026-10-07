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El particular regalo de Benín a Messi: qué representa la escultura de las Amazonas de Dahomey para el país africano

El capitán argentino recibió de manos de su par beninés una escultura con mucha importancia. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Regalo de Benin para Messi en la previa al amistoso.
Regalo de Benin para Messi en la previa al amistoso. Foto: Captura de video.
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En una jornada emotiva y para el recuerdo, Lionel Messi recibió un particular obsequio de parte de la selección de Benín: una estatuilla que reproduce a una de las figuras más emblemáticas del país africano.

El regalo fue entregado durante el tradicional encuentro entre los capitanes previo al partido. Además del habitual banderín, la delegación africana sorprendió al capitán argentino con una réplica de la célebre Amazona de Benín.

Regalo de Benín para Messi en la previa al partido.
Regalo de Benín para Messi en la previa al partido.

¿Qué representa la escultura que recibió Messi?

La pieza es una reproducción en pequeña escala del Monumento a la Amazona, una gigantesca estatua ubicada en Cotonú, la principal ciudad de Benín.

La obra original alcanza los 30 metros de altura, está construida con una estructura metálica recubierta de bronce y representa a una joven guerrera armada.

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Regalo de Benin para Messi en la previa al amistoso.
Regalo de Benin para Messi en la previa al amistoso. Foto: Captura de video.

El monumento fue inaugurado el 30 de julio de 2022 por el presidente beninés Patrice Talon y está emplazado en la Explanada de las Amazonas, frente al Palacio Presidencial.

La pequeña escultura recibida por Messi reproduce justamente aquella figura monumental que domina el paisaje de Cotonú: una guerrera que simboliza coraje, fortaleza y resistencia, características históricamente asociadas a las mujeres combatientes de Dahomey

¿Quiénes fueron las Amazonas de Dahomey?

Las Amazonas de Dahomey se denominaron a las mujeres que integraron un cuerpo militar femenino del antiguo reino africano.

Las guerreras adquirieron una enorme importancia dentro de la estructura militar de Dahomey. Especialmente durante el reinado de Ghezo, entre 1818 y 1858, el reino profundizó su carácter militar y el cuerpo femenino fue formalizado y fortalecido.

Amazonas de Dahomey, cuerpo de elite de Benín.
Amazonas de Dahomey, cuerpo de elite de Benín. Foto: X

Su historia sobrevivió a la desaparición del reino y terminó convirtiéndose en una referencia de la identidad cultural beninesa.

Precisamente por eso, décadas después, el país decidió levantar en Cotonú un monumento de enormes dimensiones para mantener viva su memoria

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Matias Greisert
Matias Greisert

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