Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: día y horario de su próximo partido

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La noche del estadio Monumental quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino. Entre aplausos, emociones y el reconocimiento de todo un país, Lionel Messi le puso punto final a una histórica etapa con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán que condujo a la “Albiceleste” a la conquista de títulos inolvidables cerró su recorrido internacional en un escenario cargado de simbolismo y ante una multitud que se acercó para agradecerle una carrera irrepetible.

Sin embargo, mientras la despedida de Messi de la Selección marca el final de una era, el futuro inmediato del astro rosarino sigue teniendo páginas por escribir. Lejos de pensar en el retiro, el delantero continuará enfocado en su presente con Inter Miami, club con el que todavía tiene importantes desafíos por delante.

Lionel Messi inicia una nueva etapa: qué se viene tras el adiós a la Selección Argentina

La pregunta que millones de fanáticos comenzaron a hacerse apenas terminó el homenaje en Núñez es inevitable: ¿cuándo volverá a jugar Lionel Messi después de su despedida de la Selección Argentina?

Lionel Messi volvería a jugar el próximo 10 de octubre, cuando Inter Miami reciba a DC United, por la MLS. Foto: Reuters (Joseph Maiorana)

La respuesta está en su agenda con Inter Miami. El próximo compromiso del capitán argentino será el sábado 10 de octubre, a las 20:30 (hora argentina), cuando las “Garzas de Florida” reciban a DC United por la 28ª fecha de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro representa el comienzo de una nueva etapa en la carrera del crack rosarino. Sin compromisos con la “Albiceleste” y con la atención centrada exclusivamente en su presente a nivel de clubes, Messi buscará seguir siendo la principal figura de una franquicia que aspira a transformarse en protagonista de la liga estadounidense.

Desde su desembarco en Estados Unidos, el campeón del mundo revolucionó tanto el rendimiento deportivo de Inter Miami como la visibilidad internacional de la MLS. Cada presentación suya genera una expectativa especial y atrae la atención de fanáticos de todo el planeta.

Inter Miami ya piensa en los play-offs y espera el regreso de su máxima estrella

Más allá del impacto emocional que significó la despedida de Messi con la Selección, en Florida el foco está puesto en la recta final de la temporada. Inter Miami marcha tercero en la Conferencia Este y ya logró asegurar su clasificación a los play-offs del certamen, un objetivo clave en la planificación del club.

Lionel Messi celebrando su gol en el empate 2 a 2 entre Inter Miami y Nashville. Foto: Reuters (Jim Rassol)

Con el boleto a los play-offs garantizado, las “Garzas de Florida” buscan llegar de la mejor manera a las instancias decisivas y para eso será fundamental contar con su principal figura en plenitud física y futbolística.

El duelo frente a DC United aparece como una oportunidad ideal para que Messi vuelva a la competencia oficial después de una jornada cargada de emociones en la Argentina. Además, será su primera presentación tras el histórico adiós a la camiseta albiceleste.

La historia de Messi con la Selección Argentina ya ingresó definitivamente en el terreno de la leyenda. Pero su carrera profesional continúa y el próximo sábado tendrá un nuevo capítulo con la camiseta de Inter Miami. El Monumental fue el escenario de una despedida inolvidable; la MLS, mientras tanto, se prepara para seguir disfrutando del talento de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.