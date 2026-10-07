comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: día y horario de su próximo partido

Después de ponerle punto final a su carrera vistiendo los colores de la “Albiceleste”, el astro rosarino volverá a los terrenos de juego con la camiseta del Inter Miami, el equipo de la MLS donde los fanáticos podrán seguir disfrutando de la magia del 10.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina.
Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La noche del estadio Monumental quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino. Entre aplausos, emociones y el reconocimiento de todo un país, Lionel Messi le puso punto final a una histórica etapa con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán que condujo a la “Albiceleste” a la conquista de títulos inolvidables cerró su recorrido internacional en un escenario cargado de simbolismo y ante una multitud que se acercó para agradecerle una carrera irrepetible.

Sin embargo, mientras la despedida de Messi de la Selección marca el final de una era, el futuro inmediato del astro rosarino sigue teniendo páginas por escribir. Lejos de pensar en el retiro, el delantero continuará enfocado en su presente con Inter Miami, club con el que todavía tiene importantes desafíos por delante.

Lionel Messi inicia una nueva etapa: qué se viene tras el adiós a la Selección Argentina

La pregunta que millones de fanáticos comenzaron a hacerse apenas terminó el homenaje en Núñez es inevitable: ¿cuándo volverá a jugar Lionel Messi después de su despedida de la Selección Argentina?

Lionel Messi; Inter Miami; MLS
Lionel Messi volvería a jugar el próximo 10 de octubre, cuando Inter Miami reciba a DC United, por la MLS. Foto: Reuters (Joseph Maiorana)

La respuesta está en su agenda con Inter Miami. El próximo compromiso del capitán argentino será el sábado 10 de octubre, a las 20:30 (hora argentina), cuando las “Garzas de Florida” reciban a DC United por la 28ª fecha de la Major League Soccer (MLS).

Contenido Recomendado

Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO:la Selección Argentina le gana a Benín en el Monumental

Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO: la Selección Argentina le gana a Benín en el Monumental

El particular regalo de Benín a Messi:qué representa la escultura de las Amazonas de Dahomey para el país africano

El particular regalo de Benín a Messi: qué representa la escultura de las Amazonas de Dahomey para el país africano

El encuentro representa el comienzo de una nueva etapa en la carrera del crack rosarino. Sin compromisos con la “Albiceleste” y con la atención centrada exclusivamente en su presente a nivel de clubes, Messi buscará seguir siendo la principal figura de una franquicia que aspira a transformarse en protagonista de la liga estadounidense.

Desde su desembarco en Estados Unidos, el campeón del mundo revolucionó tanto el rendimiento deportivo de Inter Miami como la visibilidad internacional de la MLS. Cada presentación suya genera una expectativa especial y atrae la atención de fanáticos de todo el planeta.

Inter Miami ya piensa en los play-offs y espera el regreso de su máxima estrella

Más allá del impacto emocional que significó la despedida de Messi con la Selección, en Florida el foco está puesto en la recta final de la temporada. Inter Miami marcha tercero en la Conferencia Este y ya logró asegurar su clasificación a los play-offs del certamen, un objetivo clave en la planificación del club.

Lionel Messi; Rodrigo De Paul; Inter Miami; MLS
Lionel Messi celebrando su gol en el empate 2 a 2 entre Inter Miami y Nashville. Foto: Reuters (Jim Rassol)

Con el boleto a los play-offs garantizado, las “Garzas de Florida” buscan llegar de la mejor manera a las instancias decisivas y para eso será fundamental contar con su principal figura en plenitud física y futbolística.

El duelo frente a DC United aparece como una oportunidad ideal para que Messi vuelva a la competencia oficial después de una jornada cargada de emociones en la Argentina. Además, será su primera presentación tras el histórico adiós a la camiseta albiceleste.

La historia de Messi con la Selección Argentina ya ingresó definitivamente en el terreno de la leyenda. Pero su carrera profesional continúa y el próximo sábado tendrá un nuevo capítulo con la camiseta de Inter Miami. El Monumental fue el escenario de una despedida inolvidable; la MLS, mientras tanto, se prepara para seguir disfrutando del talento de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel MessiSelección ArgentinaInter Miami
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. El llanto de Lionel Messi al escuchar por última vez el himno argentino con la Selección

    El llanto de Lionel Messi al escuchar por última vez el himno argentino con la Selección

  2. La última salida de Messi con la Selección:la ovación del Monumental y sus emotivos gestos

    La última salida de Messi con la Selección: la ovación del Monumental y sus emotivos gestos

  3. Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO:la Selección Argentina le gana a Benín en el Monumental

    Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO: la Selección Argentina le gana a Benín en el Monumental

  4. ¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?:el explosivo comunicado contra el entrenador Jorge Jesus

    ¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?: el explosivo comunicado contra el entrenador Jorge Jesus

  5. Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi:canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina

    Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi: canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Internacionales

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

¿Indulto en Brasil?:Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento