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Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino: qué características tiene y los detalles del lanzamiento

El ensayo del nuevo misil balístico se realizó en el Atlántico Norte sin carga nuclear y fue disparado desde el submarino Le Vigilant. Emmanuel Macron destacó el poder de la disuasión francesa y afirmó: “Para ser libre, hay que ser temido”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Francia hace desde un submarino el primer lanzamiento de prueba de un misil nuclear M5.
Francia hace desde un submarino el primer lanzamiento de prueba de un misil nuclear M5. Foto: EFE
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Francia realizó este martes el primer lanzamiento de prueba desde un submarino nuclear del misil balístico intercontinental M51.3, la nueva generación del proyectil estratégico que forma parte de la fuerza de disuasión nuclear de París.

El ensayo se llevó a cabo frente a las costas de Finisterre, en el oeste de Francia, y fue presenciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, desde la fragata multimisión Auvergne.

El misil fue disparado por el submarino nuclear lanzamisiles Le Vigilant, que se encontraba realizando la operación denominada SMERTRIOS. El objetivo fue comprobar la capacidad del sumergible para utilizar el nuevo M51.3 después de atravesar un período de mantenimiento y reparaciones.

Francia lanza desde un submarino un misil nuclear M51
El momento del lanzamiento del misil nuclear M51 y la presencia de Emmanuel Macron. Video: EFE

Macron destacó la importancia de la disuasión nuclear francesa

Tras presenciar el lanzamiento, Macron calificó el resultado como un nuevo respaldo a la capacidad militar estratégica de Francia.

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“Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión, cuya perennidad está asegurada”. A su vez, el mandatario francés también remarcó la relación entre poder militar y autonomía estratégica al afirmar: “Para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser poderoso”.

Macron sostuvo además que la capacidad nuclear francesa continuará siendo un elemento central para la seguridad del país. “Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiéndonos”, manifestó el presidente.

Cómo fue el lanzamiento del misil M51.3

El M51.3 fue lanzado sin carga nuclear, por lo que el ensayo no implicó el uso de una ojiva atómica.

El proyectil fue seguido durante todo su vuelo por diferentes medios de la Dirección General de Armamento, entre ellos el buque de ensayos y mediciones Monge. Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés, el misil terminó cayendo en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa.

Las autoridades destacaron que la prueba se realizó respetando los compromisos internacionales asumidos por Francia.

Qué características tiene el nuevo M51.3

El M51.3 es la tercera versión del misil balístico estratégico mar-tierra M51 y entró en servicio operativo el 24 de octubre de 2025. De acuerdo con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, esta nueva variante incorpora mejoras destinadas a aumentar su alcance, precisión y capacidad para superar sistemas de defensa antimisiles.

Su desarrollo busca garantizar que la flota francesa de submarinos nucleares pueda mantener su capacidad de disuasión frente a la evolución de las tecnologías defensivas de potenciales adversarios.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, destacó que el lanzamiento permitió validar la capacidad operativa del sistema de armas instalado en el Le Vigilant y reivindicó el papel de la industria francesa en el desarrollo de estas tecnologías.

Vautrin explicó que ya se había realizado un disparo de cualificación en noviembre de 2023, aunque el ensayo de este martes tiene una particularidad: fue el primero efectuado desde un submarino de la clase SNLE, correspondiente a los submarinos nucleares franceses lanzadores de misiles balísticos.

Francia hace desde un submarino el primer lanzamiento de prueba de un misil nuclear M51
Emmanuel Macron presenció el lanzamiento del misil nuclear M51. Foto: EFE

El ensayo permitió comprobar el funcionamiento conjunto del submarino y el sistema de armas después de su período de mantenimiento.

Las autoridades francesas consideran que esta validación resulta clave para asegurar la continuidad de la capacidad estratégica de su flota submarina.

Francia refuerza su capacidad de disuasión nuclear

El M51 constituye el componente marítimo de la fuerza nuclear francesa, una capacidad que París considera fundamental para preservar su autonomía estratégica y garantizar la disuasión a largo plazo.

El lanzamiento del M51.3 se produce en un contexto internacional marcado por el desarrollo de nuevos sistemas de misiles y por la modernización de las capacidades militares de las principales potencias.

Con esta prueba, Francia buscó demostrar que mantiene operativa y actualizada una de las piezas centrales de su arsenal estratégico: una fuerza submarina capaz de desplegar misiles balísticos y sostener la disuasión nuclear francesa.

FranciaMisilLanzamiento
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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