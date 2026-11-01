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Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura.
Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Las fotos del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera: del color de los hinchas a la tensión en La Bombonera

El “Xeneize” y el “Millonario” se enfrentaron por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Las mejores postales del encuentro.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Superclásico

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate

Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.

Superclásico

Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Jugadores de Boca y River en el Superclásico en La Bombonera.

Superclásico

Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Santiago Asacibar y Lucas Beltrán disputan la pelota en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Leonel Flores y Marcos Acuña Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Juan Román Riquelme mira el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Juan Román Riquelme mira el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

El Vasco Arruabarrena; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Rodolfo Arruabarrena Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Leandro Paredes; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Leandro Paredes en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Nicolás Otamendi; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Nicolás Otamendi en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Hinchas de Boca; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Hinchas de Boca en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Hinchas de Boca en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura.

Fotografía: REUTERS

Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura.

Superclásico

Lautado Di Lollo celebra su gol ante River con Leandro PAredes.

Fotografía: REUTERS

Lautado Di Lollo celebra su gol ante River con Leandro PAredes.

Superclásico

Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Sebastián Villa durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Sebastián Villa durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Nicolás Otamendi y Lautaro Blanco; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Nicolás Otamendi y Lautaro Blanco disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

La patada de Gonzalo Montiel contra Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

La patada de Gonzalo Montiel contra Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Superclásico

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Superclásico

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fotografía: REUTERS

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Boca JuniorsRiver PlateSuperclásicoTorneo Clausura
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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