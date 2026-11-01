Las fotos del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera: del color de los hinchas a la tensión en La Bombonera

Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Juan Román Riquelme mira el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
El Vasco Arruabarrena; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Leandro Paredes; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Nicolás Otamendi; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Hinchas de Boca en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura.
Fotografía: REUTERS
Lautado Di Lollo celebra su gol ante River con Leandro PAredes.
Fotografía: REUTERS
Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Sebastián Villa durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Nicolás Otamendi y Lautaro Blanco; Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
La patada de Gonzalo Montiel contra Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS
Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fotografía: REUTERS