ANSES cambió el calendario de noviembre: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Pagos ANSES Foto: ANSES

ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre de 2026 debido a los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina. La reorganización afectará las primeras fechas del mes y deberán prestarle especial atención los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

La medida incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas (PNC). En algunos casos, dos terminaciones de documento cobrarán durante la misma jornada.

Los depósitos se realizarán automáticamente en las cuentas habituales, por lo que no será necesario iniciar un trámite, solicitar turno ni presentar documentación adicional.

Por qué ANSES cambió el calendario de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social debió adaptar su cronograma por los feriados extraordinarios del 9, 10 y 11 de noviembre, relacionados con la visita oficial del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 del mismo mes.

Cobros ANSES Foto: ANSES

El lunes 9 será feriado nacional, mientras que las jornadas siguientes tendrán distinto alcance según la jurisdicción. Esta situación obligó al organismo previsional a reagrupar algunas fechas y trasladar determinadas acreditaciones.

Por ese motivo, los primeros pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre. El cronograma luego retomará su desarrollo habitual de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados con la mínima: fechas para los DNI 0, 1, 2 y 3

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo comenzarán a recibir sus pagos durante la segunda semana de noviembre.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: viernes 13 de noviembre.

La principal novedad es que los titulares con documentos finalizados en 2 y 3 cobrarán el mismo día. Con esta reorganización, ANSES busca completar las primeras acreditaciones antes del fin de semana.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los jubilados y pensionados que perciban haberes superiores al mínimo cobrarán durante la última parte de noviembre.

En este grupo, los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 recibirán el depósito el martes 24 de noviembre. En tanto, quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3 cobrarán el miércoles 25 de noviembre.

La fecha exacta podrá consultarse en Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Pensiones No Contributivas: calendario de noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas también tendrán un cronograma especial durante noviembre. Las primeras fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 12 de noviembre.

Economía ANSES Foto: ANSES

Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos. El dinero se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

AUH y Asignación Familiar: cuándo se cobra

Quienes reciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo deberán considerar que las fechas no coinciden completamente con las establecidas para los jubilados.

El cronograma comenzará de esta manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre.

En este caso, los beneficiarios con DNI finalizado en 3 deberán esperar hasta el lunes siguiente, a diferencia de los jubilados que perciben la mínima.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

Las jubilaciones y pensiones tendrán en noviembre un aumento del 1,93%, correspondiente a la variación de precios registrada en septiembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $444.158,46, mientras que el haber máximo llegará a $2.988.765,82.

Además, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta forma, quienes cobren la mínima podrán alcanzar un ingreso total de $514.158,46.

Los beneficiarios que reciban más que la mínima, pero menos que ese límite, accederán a un bono proporcional hasta completar el monto establecido. Tanto el incremento como el refuerzo se incorporarán automáticamente en la liquidación mensual.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Para verificar el día de pago, los beneficiarios deberán ingresar al sitio o a la aplicación de Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego podrán consultar la sección de cobros correspondiente a su prestación.

Ante los cambios provocados por los feriados, es recomendable revisar el calendario antes de concurrir al banco. La fecha dependerá de la prestación, el nivel de ingresos y la terminación del DNI.