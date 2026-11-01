Midterms en USA: Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el “señor Veto” en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio término, que se celebrarán este martes 3 de noviembre.

En diálogo con la Fox News, el mandatario explicó su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: “Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”.

Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

“No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo”, argumentó Trump sobre la dinámica de negociación que prevé aplicar, en el video de Fox publicado este domingo.

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente estadounidense expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a esta estrategia de bloqueo.

Donald Trump cierra su larga campaña para las legislativas con actos en Iowa y Kansas

Mientras tanto, Trump cierra este domingo su maratónica campaña de mítines para las elecciones del martes con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora.

Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mitines, el mandatario reculó y decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos en puntos porcentuales pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

Trump visitará Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los mitines, centrado en dar empuje a cuatro candidatos republicanos que encaran carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos para con el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles.

Estados Unidos celebra las midterms el martes 3 de noviembre. Foto: REUTERS

La situación allí parece un claro reflejo de ese panorama, ya que las encuestas solo muestran una ventaja clara para el partido oficialista en uno de los cuatro distritos que hay en disputa en este estado para la Cámara de Representantes.

La carrera en las otras tres demarcaciones para la Cámara Baja está apretada, al igual que la de la gobernatura, donde el candidato republicano, Zach Lahn, va ligeramente por detrás en los sondeos con respecto a su rival demócrata, Rob Sand.

Tampoco está clara una victoria para Ashley Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado que está en liza en este estado.

Este último escaño es especialmente importante en unas elecciones en las que las encuestas dan prácticamente por perdida la Cámara Baja para los republicanos y apuntan a que los demócratas pueden llegar a arrebatar también el exiguo control que ostenta ahora el partido de Trump en la Cámara Alta.