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Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

El presidente participará del encuentro que se llevará a cabo en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre. Hace menos de dos semanas, el mandatario nacional llamó “dictador” y “corrupto” al líder del PSOE.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en España. Foto: Presidencia.
Javier Milei criticó a Lula y a Arce. Foto: Presidencia.
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Luego del cruce con Pedro Sánchez en plena campaña electoral española, Javier Milei asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, confirmaron fuentes de Presidencia.

Esta confirmación se produce justo una semana después del polémico viaje que realizó Milei a Madrid, donde llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante una conferencia ante empresarios.

Javier Milei en España foro económico
El presidente argentino en un foro económico en Madrid,. Foto: Prensa Gobierno

A su regreso a Buenos Aires, el mandatario argentino atacó de nuevo a Sánchez, al calificarle de “ladrón y corrupto”; y un día después, el sábado, repitió los insultos en otro acto público.

Pedro Sánchez lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema ‘Soy zurdo y a mucha honra’, y publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de Lali.

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Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

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Javier Milei y Mauricio Macri

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre próximo, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría de los votos.

Javier Milei, quien dijo en Madrid que había que “sacar a patadas” a los socialistas del Gobierno, está envuelto esta semana en otra polémica tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil y la posterior huida de Flávio Bolsonaro por la frontera argentina.

Pedro Sánchez y Javier Milei
Pedro Sánchez y Javier Milei

Semanas atrás, el presidente también había viajado a Brasil para insultar a Lula da Silva y hacer campaña por el hijo del ex presidente condenado, quien tras su derrota salió de Brasil para esquivar una investigación judicial en su contra.

El presidente de Brasil no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según fuentes del gobierno brasileño.

Presidentes de Argentina y Brasil.
Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

El encuentro entre los mandatarios sudamericanos podría darse en la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, o en la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos líderes confirmaron oficialmente su presencia.

Javier MileiEspañaCumbre
Matias Greisert
Matias Greisert

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