Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

Javier Milei criticó a Lula y a Arce. Foto: Presidencia.

Luego del cruce con Pedro Sánchez en plena campaña electoral española, Javier Milei asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, confirmaron fuentes de Presidencia.

Esta confirmación se produce justo una semana después del polémico viaje que realizó Milei a Madrid, donde llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante una conferencia ante empresarios.

El presidente argentino en un foro económico en Madrid,. Foto: Prensa Gobierno

A su regreso a Buenos Aires, el mandatario argentino atacó de nuevo a Sánchez, al calificarle de “ladrón y corrupto”; y un día después, el sábado, repitió los insultos en otro acto público.

Pedro Sánchez lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema ‘Soy zurdo y a mucha honra’, y publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de Lali.

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre próximo, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría de los votos.

Javier Milei, quien dijo en Madrid que había que “sacar a patadas” a los socialistas del Gobierno, está envuelto esta semana en otra polémica tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil y la posterior huida de Flávio Bolsonaro por la frontera argentina.

Pedro Sánchez y Javier Milei

Semanas atrás, el presidente también había viajado a Brasil para insultar a Lula da Silva y hacer campaña por el hijo del ex presidente condenado, quien tras su derrota salió de Brasil para esquivar una investigación judicial en su contra.

El presidente de Brasil no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según fuentes del gobierno brasileño.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

El encuentro entre los mandatarios sudamericanos podría darse en la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, o en la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos líderes confirmaron oficialmente su presencia.