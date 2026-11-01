Empleados de comercio: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Aumentos para empleados de comercio.

Los empleados de comercio tendrán una nueva actualización salarial en noviembre de 2026, en el marco del acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales. La recomposición contempla un aumento del 1,9% y una suma extraordinaria de $25.000.

El acuerdo paritario fue firmado por la FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento establece una recomposición salarial del 5,7%, distribuida en tres cuotas del 1,9% cada una. Los incrementos se aplican desde octubre, noviembre y diciembre de 2026, tomando como referencia las escalas de septiembre y las sumas no remunerativas vigentes durante ese mes.

Aumento salarial para empleados de comercio. Foto: NA.

Además, las partes acordaron el pago de una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo. El monto se divide en dos cuotas de $25.000, que se liquidan con los salarios de octubre y noviembre, respectivamente.

De esta manera, los trabajadores percibirán la segunda cuota extraordinaria junto con los haberes correspondientes a noviembre, que se cobran en diciembre.

Aumento para empleados de comercio de comercio. Foto: Magnific

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026. Asimismo, las entidades se comprometieron a volver a reunirse en enero de 2027 para analizar la evolución de la economía y evaluar posibles actualizaciones salariales.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre, categoría por categoría

Los valores de noviembre de 2026 corresponden a trabajadores de jornada completa y sin antigüedad. Las cifras incluyen los componentes remunerativos y no remunerativos contemplados en la escala, además de la segunda cuota de $25.000 de la suma extraordinaria.

Los montos no incluyen los adicionales por presentismo ni antigüedad, que pueden modificar el total a cobrar.

Maestranza

Maestranza A: $1.378.448.

Maestranza B: $1.381.969.

Maestranza C: $1.394.305.

Administrativo

Administrativo A: $1.391.664.

Administrativo B: $1.396.955.

Administrativo C: $1.402.240.

Administrativo D: $1.418.103.

Administrativo E: $1.431.320.

Administrativo F: $1.450.707.

Cajeros

Cajeros A: $1.396.069.

Cajeros B: $1.402.240.

Cajeros C: $1.410.171.

Personal auxiliar

Personal Auxiliar A: $1.396.069.

Personal Auxiliar B: $1.404.881.

Personal Auxiliar C: $1.433.963.

Auxiliar especializado

Auxiliar especializado A: $1.406.647.

Auxiliar especializado B: $1.422.508.

Vendedores

Vendedores A: $1.396.069.

Vendedores B: $1.422.511.

Vendedores C: $1.431.320.

Vendedores D: $1.450.707.

De acuerdo con la escala acordada, los salarios más altos para el personal sin antigüedad corresponden a las categorías Administrativo F y Vendedores D, con un total de $1.450.707 antes de los adicionales correspondientes.

Aumento para empleados de comercio.

Qué adicionales se suman al sueldo de los empleados de comercio

Los importes de la escala salarial deben complementarse con el adicional por presentismo establecido en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. También corresponde considerar la antigüedad cuando el trabajador reúne las condiciones previstas en el convenio.

La suma extraordinaria de $25.000, en cambio, constituye un pago no remunerativo por única vez y no se incorpora a la base de cálculo de los aumentos posteriores.

Por eso, el monto final que percibirá cada empleado puede variar según su categoría, jornada laboral, antigüedad y presentismo.