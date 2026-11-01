Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes: cuáles serán las nuevas tarifas

A partir de hoy suben los boletos de colectivos y subtes: cuáles serán las nuevas tarifas

Desde este domingo 1 de noviembre, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá impactado para un nuevo reacomodamiento en los cuadros tarifarios del transporte público. Esta actualización mensual, que impactará de lleno en los presupuestos de millones de usuarios, concentrará las subas en las redes de subterráneos y en las líneas de colectivos bajo órbita porteña y bonaerense.

Cuánto costará viajar en subte en el mes de noviembre

El subte porteño registrará un incremento del 3,9% de acuerdo con lo establecido por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Con este ajuste, el valor del pasaje común con la tarjeta SUBE registrada pasará de los $1.817 actuales a $1.887 para quienes realicen hasta 20 viajes mensuales.

Boleto de subte Foto: Redes

Por su parte, aquellos usuarios que utilicen plásticos sin nominalizar deberán abonar una tarifa diferencial de $2.541,10 por cada tramo. El Premetro se reubicará en $660,45. En tanto, las líneas ferroviarias mantendrán el boleto mínimo congelado en $480 para los pasajeros con tarjeta registrada.

Cuánto costará cada tramo en los colectivos

Donde sí se sentirá el ajuste inmediato es en el transporte automotor de pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las líneas de colectivos que operan bajo la jurisdicción porteña aplicarán una suba del 3,9%, llevan el boleto mínimo para el tramo inicial de hasta tres kilómetros a un valor de $956,38. El segundo tramo de viaje, que cubre de tres a seis kilómetros de distancia, se reacomodará en los $1.062,70.

Cuánto costará cada tramo en los colectivos Foto: C5N

Por otro lado, los pasajeros del conurbano bonaerense percibirán una brecha aún mayor en las líneas de colectivos de jurisdicción provincial, identificadas con números superiores al 200. En este territorio, la tarifa mínima subirá a $1.276,08. En claro contraste, los colectivos de jurisdicción nacional que conectan de forma interjurisdiccional la provincia con la capital se mantendrán congelados provisoriamente en $742,81 gracias al refuerzo de subsidios estatales.

Qué pasará con los peajes

La ola de incrementos de la jornada dominical también se trasladará de manera automática a las autopistas porteñas gestionadas por la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). El peaje para vehículos particulares en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se elevará a $4.878,81 en horario convencional y alcanzará los $6.914,08 en hora pico. En la Autopista Illia, los valores para las cabinas se reajustarán a $2.032,63 y $2.874,44 respectivamente.