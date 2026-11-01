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Por qué hubo un minuto de silencio en el Superclásico: la razón detrás del emotivo momento en el Boca-River

Antes del partido en La Bombonera, los equipos participaron de un homenaje dispuesto por la AFA tras una noticia que conmocionó al fútbol argentino.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Hinchas de Boca en La Bombonera durante el Superclásico ante River por el Torneo Clausura.
Hinchas de Boca coparon La Bombonera en el Superclásico ante River por el Torneo Clausura. Foto: REUTERS
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El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate de este domingo 1 de noviembre de 2026 estuvo precedido por un minuto de silencio en memoria de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, quien falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe.

El homenaje, realizado en La Bombonera antes del encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, fue dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acompañar al director técnico campeón del mundo y a su familia.

Por qué se realizó un minuto de silencio antes del Superclásico entre Boca y River

La decisión fue comunicada oficialmente por la AFA el miércoles 28 de octubre, luego de conocerse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, quien atravesaba problemas de salud desde hacía varios años.

A través del Boletín N.º 6966, la Mesa Directiva del Comité Ejecutivo estableció que se realizara un minuto de silencio en todos los encuentros de la siguiente fecha de las principales categorías del fútbol argentino.

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“En su memoria y como muestra de respeto, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto la realización de un minuto de silencio”, expresó la entidad en su comunicado.

La medida también contempló el izamiento de las banderas a media asta como señal de duelo. El homenaje alcanzó tanto a los partidos de Primera División como a los de las principales categorías del ascenso.

Quién era Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni que falleció a los 74 años

Eulalia Marzetti vivía en Pujato, localidad santafesina, junto a su esposo, Ángel Scaloni. El matrimonio tuvo tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Conocida afectuosamente como Lali, mantuvo un perfil reservado y durante años se desempeñó como jueza de paz en su localidad.

Su fallecimiento se produjo durante la noche del martes 27 de octubre, después de atravesar una prolongada enfermedad. La noticia fue confirmada públicamente al día siguiente y provocó numerosos mensajes de condolencias para el entrenador argentino.

Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni.
Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. Foto: Redes sociales.

Entre ellos estuvo el del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien expresó: “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”.

La emotiva dedicatoria de Lionel Scaloni a su madre tras ganar la Copa América 2021

La relación entre Lionel Scaloni y su madre tuvo uno de sus momentos más recordados durante la Copa América 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná.

Después de conquistar su primer título como entrenador de la Selección mayor, Scaloni dedicó la consagración a Eulalia, quien atravesaba una situación delicada de salud.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó el director técnico, visiblemente emocionado.

Meses después, durante una conferencia de prensa de las Eliminatorias Sudamericanas, volvió a referirse a la preocupación por la salud de sus padres y reconoció que atravesaba un momento personal difícil.

Cinco años después de aquella dedicatoria, el fútbol argentino recordó a Eulalia Marzetti con un homenaje colectivo, que también formó parte del encuentro entre Boca y River, uno de los partidos más convocantes del calendario nacional.

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