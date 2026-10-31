La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel: “Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei. Foto: Reuters

Este sábado 30 de octubre, el líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei tuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ordenó contestar inmediatamente y “sin límites geográficos” a cualquier ataque proveniente de Estados Unidos o Israel. Según la página oficial del líder supremo, además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami también participaron del encuentro.

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“Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, eficaz y sin restricciones geográficas”, dijo el líder. También expresó que “si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones de poner fin” al conflicto.

El planteo también incluyó la necesidad de ampliar los criterios para identificar posibles blancos de ataque. Según lo solicitado, ningún recurso de carácter material o inmaterial vinculado con Estados Unidos o Israel debería quedar fuera del alcance militar iraní.

La ofensiva iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero dio lugar a una respuesta de Irán, que durante los 40 días siguientes llevó adelante operaciones contra posiciones estadounidenses en distintos países árabes de la región y lanzó ataques sobre Israel.

El líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei. Foto: Reuters

Abdolahi también brindó detalles acerca del despliegue y la capacidad operativa de las fuerzas iraníes en distintos puntos estratégicos del país. Su exposición abarcó las áreas costeras del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, el mar de Omán y los límites fronterizos con los países ubicados al noroeste y sudeste.

Otro de los aspectos abordados fue el fortalecimiento de la industria militar. En ese sentido, señaló que las Fuerzas Armadas aumentaron sus niveles de fabricación de municiones y de equipos destinados al reconocimiento, las tareas de apoyo y las operaciones de combate.

Aseguran que Estados Unidos e Israel planifican una ofensiva contra Irán después de las elecciones

Según publicó el diario The New York Times y a partir de testimonios de altos funcionarios estadounidenses y otras fuentes, los ejércitos de Estados Unidos e Israel desarrollaron nuevos planes para retomar los ataques contra Irán.

Entre los posibles objetivos de una nueva campaña figuran instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, infraestructura energética y depósitos de misiles y drones. Sin embargo, la decisión de ejecutar los ataques dependerá de la definición política de Washington el próximo martes.