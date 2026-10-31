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Milei en la inauguración de una iglesia evangélica en Neuquén: “Los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles que terminan costando demasiado”

El Presidente participa de la apertura del nuevo auditorio Jesús es Rey, con capacidad para 4.000 personas, acompañado por funcionarios nacionales y autoridades provinciales.

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Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.
Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Presidencia
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El presidente Javier Milei participa este sábado 31 de octubre de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en la ciudad de Neuquén, donde brinda un discurso ante los asistentes. La ceremonia coincide con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y será recibido por el gobernador Rolando Figueroa y por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo.

El nuevo establecimiento religioso, encabezado por Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, cuenta con una capacidad proyectada para 4.000 personas. Su construcción demandó aproximadamente 15 años y según los responsables de la congregación, fue financiada mediante los diezmos y las ofrendas de los fieles.

La visita presidencial también contempla la presencia de Karina Milei y Martín Menem en una jornada que reúne a referentes religiosos y dirigentes del oficialismo.

La actividad se desarrolla en medio de las negociaciones políticas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, con Nadia Márquez entre las figuras del armado libertario provincial.

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De acuerdo con el cronograma presidencial, tras las palabras de Milei, representantes de ACIERA y COMFEBA realizarán una oración y bendición para las autoridades presentes. El regreso del jefe de Estado a Buenos Aires está previsto para las 20.45.

“Estamos aquí para inaugurar este auditorio con capacidad para 4.000 personas y la verdad es que está buenísimo”, comenzó diciendo el Presidente en su discurso.

Luego se refirió a la visita del Papa en los próximos días: “Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país porque en los próximos días tendremos el honor de recibir al Papa León XIV siendo la primera vez que un Sumo Pontífice visita la Argentina en casi 40 años. Lo esperamos con los brazos abiertos”.

“No tengo dudas que un acontecimiento de semejante trascendencia será motivo de inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos. Además de una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que hemos decidido defender”, expresó Milei. Y agregó: “Respetar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad a rajatabla es justicia. Ese es nuestro norte”.

En otro tramo de su discurso habló sobre “la moral como política de Estado”. “Tomamos medidas partiendo de lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente como nos ha acostumbrado la política tradicional a lo largo de la historia argentina”, afirmó.

Según el Presidente, “la política que durante tantos años ha llevado a nuestro país a la decadencia siempre parte de lo que a ella le conviene y luego, con mucha suerte, considera si es económicamente óptimo y la justicia siempre queda relegada al último lugar”.

Y apuntó contra “los políticos tradicionales” que “prometen soluciones fáciles”. Pero “el paraíso de un dia para el otro no existe y esas promesas siempre terminan costando demasiado”.

El Presidente aseguró que la “gran trampa de la política” es ofrecer a la gente un bienestar, “casi siempre transitorio, a cambio de romper con sus valores”.

De cara a las elecciones presidenciales 2027, Milei aseguró que ya cumplió con todas sus promesas y que son claros con respecto a lo que ofrecen para un segundo mandato. “No creemos en soluciones fáciles ni en combatir el populismo con más populismo”, dijo.

“Creemos en el proceso de civilización, en hacer a la Argentina grande nuevamente desde la justicia y el respeto por los derechos natural, es decir el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Creemos que este camino es el correcto y sabemos que depende de demostrarles a ustedes y a todo el resto de los argentinos la verdad de estas palabras”, manifestó el Presidente.

“Queremos que puedan elegir entendiendo en toda su profundidad ambas opciones y queremos que el año que viene puedan elegir en paz. La otra opción es todo aquello que durante el último siglo nos hizo desandar el proceso civilizatorio y nos dejó cada vez más cerca de la barbarie, es el camino que nos llevó a tener el 70% de niños pobres, una inflación del 200% anual y un nivel de crédito inexistente”, dijo Milei. “Hoy desde nuestro Gobierno estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas, estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, finalizó.

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