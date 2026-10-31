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River prepara 3 cambios para enfrentar a Boca: el juvenil 19 años que podría jugar el Superclásico

Leonardo Ponzio prepara el equipo para visitar La Bombonera este domingo desde las 15. El DT realizaría dos modificaciones en la defensa y una en el mediocampo, con una sorpresa desde el arranque.

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Por Redacción 26 Deportes
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Será su primera experiencia como entrenador.
Leonardo Ponzio ya tendría la formación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico. Foto: X @RiverPlate
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River se prepara para enfrentar a Boca este domingo 1° de noviembre, desde las 15, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Leonardo Ponzio tendría prácticamente definida la formación titular para el Superclásico, aunque realizará una última prueba durante el entrenamiento de este sábado en el Monumental.

El entrenador apostaría por mantener la estructura que viene utilizando desde su llegada al banco del Millonario, pero introduciría tres modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Racing en la última fecha. Dos de los cambios serían en la defensa, mientras que el restante respondería a una baja obligada en el mediocampo.

Leo Ponzio
Ponzio se prepara para el Superclásico. Foto: X @RiverPlate

La probable formación de River para el Superclásico

En el arco continuará Santiago Beltrán, una de las piezas habituales del equipo. La defensa tendría dos regresos importantes: Lucas Martínez Quarta volvería a la zaga central después de cumplir la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Marcos Acuña recuperaría su lugar en el lateral izquierdo tras dejar atrás un traumatismo en el empeine izquierdo.

De esta manera, Lautaro Rivero y Francisco Ortega dejarían sus puestos en relación con el último partido. Gonzalo Montiel completaría la línea defensiva por el sector derecho, mientras que Nicolás Otamendi ocuparía el otro lugar en la zaga central.

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Rodolfo Arruabarrea y Leonardo Ponzio.
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Nicolás Otamendi será el capitán de River para el Superclásico. Foto: X @RiverPlate

En la mitad de la cancha, la principal novedad sería la presencia de Lucas Silva. El volante de 19 años ingresaría por Aníbal Moreno, quien todavía no habría logrado recuperarse de un dolor lumbar. La ausencia de Fausto Vera, afectado por un desgarro, también condiciona las alternativas disponibles para el entrenador.

Silva estaría acompañado por Tobías Andrada, ubicado sobre la derecha, y Tomás Galván, por el sector izquierdo. Más adelante, Thiago Almada tendría la función de conectar el mediocampo con los delanteros y generar juego cerca del área rival.

En ataque, Ángel Correa sería una de las cartas ofensivas del Millonario. El delantero ya convirtió cuatro goles en 15 partidos desde su llegada al club a mediados de 2026. Su acompañante sería Lucas Beltrán, quien le estaría ganando la disputa por un lugar a Sebastián Driussi.

Ponzio terminará de definir el once inicial durante la última práctica antes del encuentro, en la que evaluará el estado físico de los futbolistas y ajustará los detalles para visitar al clásico rival.

A qué hora se juega el Superclásico y dónde verlo en vivo

Boca y River se enfrentarán este domingo 1° de noviembre desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Todo listo para un nuevo Superclásico en La Bombonera. Foto: REUTERS

El partido será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, señales disponibles a través del Pack Fútbol. Además, los hinchas podrán seguir el minuto a minuto y las principales incidencias del encuentro a través de la cobertura digital.

SuperclásicoBoca JuniorsRiver Plate
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