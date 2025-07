Opens in new window

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile y otros países: cuáles se pueden traer a la Argentina sin problemas

La medida autoriza la importación no comercial de productos de línea blanca. Los consumidores podrán aprovechar las ofertas, aunque deben considerar el volumen, el traslado y las franquicias aduaneras.

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile como equipaje personal. Foto: Freepik. Foto: Freepik

Desde esta semana, los viajeros argentinos tienen habilitado el ingreso de electrodomésticos de línea blanca adquiridos en el exterior como parte de su equipaje personal, una posibilidad que hasta el momento estaba prohibida.

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca ampliar el acceso a productos a precios más competitivos y responde a una demanda creciente por parte de consumidores que, en viajes a países limítrofes como Chile, encuentran fuertes diferencias de valor respecto al mercado local.

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile como equipaje personal. Foto: Freepik

La Resolución IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA, firmada por el director general de Aduanas, Andrés Velis, incorpora al régimen de equipaje artículos de gran volumen como heladeras y cocinas, siempre que se trate de compras destinadas a uso personal y no con fines comerciales.

Qué electrodomésticos se pueden traer desde Chile y otros países tras el nuevo cambio en Aduana

Entre los artículos que podrán ser adquiridos fuera del país e ingresados por este nuevo mecanismo se encuentran los siguientes:

Heladeras.

Aires acondicionados.

Microondas.

Hornos eléctricos.

Congeladores.

Calefones.

Termotanques.

Cocinas.

Estufas.

Campanas extractoras.

La diferencia de precios entre ambos lados de la cordillera puede alcanzar el 50% o más. Por ejemplo, heladeras medianas disponibles en Argentina por alrededor de AR$ 522.000 pueden encontrarse en Chile a menos de la mitad de ese precio; cocinas, por AR$ 215.000, con una brecha similar; y aires acondicionados que cuestan un tercio de su valor en el país, según datos comparativos.

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile como equipaje personal.

La razón de esta disparidad se debe a distintos factores: menores cargas impositivas, costos logísticos más bajos y estrategias comerciales diferentes en Chile. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar también los beneficios del comercio local, como la entrega a domicilio, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés y la cobertura de garantía nacional.

El cambio normativo se produce en un contexto de creciente turismo de compras hacia Chile. En el último año, más de un millón de argentinos cruzaron la frontera para adquirir ropa, calzado y dispositivos electrónicos, en una corriente que movilizó más de US$ 1.000 millones. Sin embargo, los electrodomésticos grandes estaban excluidos de esta práctica debido a las restricciones aduaneras.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida en redes sociales con una crítica a la normativa anterior.

Por otro lado, el Ministerio de Economía lanzó en paralelo una iniciativa para fomentar el consumo de productos industriales fabricados en el país. Mediante la resolución 286/2025, las empresas radicadas en Tierra del Fuego podrán vender directamente a consumidores de todo el territorio continental a través de plataformas digitales. La eliminación de intermediarios y trámites burocráticos busca ofrecer precios más competitivos, especialmente en productos ensamblados en el país.

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile como equipaje personal. Foto: Télam.

Aun así, quienes opten por comprar en el exterior deberán tener en cuenta aspectos clave. El traslado de artículos voluminosos implica logística, tiempo y planificación. Además, siguen vigentes las franquicias para el ingreso libre de impuestos: US$ 300 por vía terrestre y US$ 500 por vía aérea para mayores de 16 años (US$ 150 y US$ 300 para menores, respectivamente).

El ingreso de productos que superen esos montos deberá tributar el 50% del excedente. También se recomienda conservar comprobantes de compra y tener en cuenta la disponibilidad de espacio en el medio de transporte elegido.