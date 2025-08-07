Servicio doméstico: cuánto se cobra por hora en agosto y cómo quedó la escala salarial tras el nuevo aumento

Este mes, el personal de casas particulares recibe un aumento del 1% y una suma no remunerativa. Conocé los detalles en la nota.

Empleada doméstica

Tras el acuerdo alcanzado por el gremio en en mes de julio, durante agosto y septiembre, aquellas personas dedicadas al cuidado y mantenimiento en casas particulares volverán a recibir un aumento salarial.

El entendimiento contempla una actualización del 3,5% sobre los haberes de junio, mientras que se estableció un incremento adicional del 1% para cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre.

De esa forma, percibirán una suma no remunerativa por única vez en los meses mencionados, como forma de compensar el período sin aumentos.

Este bono extraordinario será escalonado según la carga horaria semanal. Para aquellos que cumplen entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $7.000 en julio y de $6.000 en los dos meses siguientes. Por último, quienes prestan servicios hasta 12 horas semanales recibirán una suma fija de $4.000 en julio, agosto y septiembre.

Escala salarial de agosto 2025

Supervisor/a

Con retiro: $ 3.645 por hora y $454.922 mensuales.

Sin retiro: $$3.994 por hora y $506.733 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.453 por hora y $422.648 mensuales.

Sin retiro: $$3.785 por hora y $470.479 mensuales.

Caseros

Siempre sin retiro: $3.261 y $412.362 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.261 por hora y $412.362 mensuales.

Sin retiro: $$3.646 por hora y $459.534 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.021 por hora y $370.833 mensuales

Sin retiro: $3.261 por hora y $412.362 mensuales

Escala salarial de septiembre 2025

Estos son los montos por hora y por mes que recibirá una empleada doméstica en septiembre:

Supervisor/a

Con retiro: $3.683 por hora y $459.471 mensual

Sin retiro: $4.034 por hora y $511.800 mensual

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.487 por hora y $426.875 mensual

Sin retiro: $3.822 por hora y $475.184 mensual

Caseros/as

$3.293 por hora y $416.485 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.293 por hora y $416.485 mensual

Sin retiro: $3.683 por hora y $464.129 mensual

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.052 por hora y $374.541 mensual

Sin retiro: $3.293 por hora y $416.485 mensual

es importante destacar que a los básicos del convenio hay que sumar el adicional por antigüedad, equivalente a un 1 por ciento por cada año trabajado de la empleada doméstica en su relación laboral, sobre los salarios mensuales y además un extra del 30 por ciento calculado sobre los salarios mínimos de cada categoría, para empleados que trabajan en zonas desfavorables como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el Partido de Carmen de Patagones.