Atención jubilados y pensionados: ANSES anunció un cambio de último momento en el calendario de pagos
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) brindó una información valiosa para las personas que cobran en agosto, ya que el cronograma estipulado se ve afectado.
Si bien el feriado nacional del 17 de agosto este año cae domingo y, es uno de los inamovibles, el Gobierno nacional decretó día no laborable al viernes 15 con fines turísticos.
Tal denominación le da al empleador el poder de decisión sobre trabajar o no, por lo que muchas personas irán igual a cumplir con sus labores diarias, pero, los empleados del estado gozarán de tres días libres de horarios y tareas, razón por la cual, este viernes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no pagará haberes ni beneficios sociales.
De esta manera, un grupo de personas deberá esperar al lunes 18 para poder ver depositado en su cuenta el monto a cobrar con el 1,62% de aumento que otorgó el gobierno de Javier Milei. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, también cobrarán el bono mensual de $70 mil.
El calendario completo de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.
Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 4: 18 de agosto.
- DNI terminados en 5: 19 de agosto.
- DNI terminados en 6: 20 de agosto.
- DNI terminados en 7: 21 de agosto.
- DNI terminados en 8: 22 de agosto.
- DNI terminados en 9: 25 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos: 22 de agosto.
Calendario de pago Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo?
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
Vale recordar que las pensiones no contributivas comenzaron a percibir sus montos el pasado 8 de agosto y culminarán este jueves. Hoy cobraron cuyos DNI finalizan con 4 y 5.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.